フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、25日放送のTBSラジオ「田中みな実 あったかタイム」（土曜後6・30）に出演し、「直したいと思っていること」を明かした。

田中は「私って、気を使わせてるなって、凄い思ったの」と言い、この日のゲスト、コラムニストでDJのジェーン・スー氏が「いいんじゃないですか？それで」と言ったが「え〜、でもだから、あまり食事に行かないって言うか…みんな、私と食事ってなると、“どうする!?”ってなっちゃうんですよ」と反論。

だが「でも、私意外と食べるじゃない、なんでも。北京ダックも食べるしさ」と言うと、ジェーン・スー氏も「ちゃんと量食べるんですよ。そこは凄い、良いとこ。ちゃんと食べるんですね」と認め、田中も「量食べる。気持ち良いくらい食べる。しかも早いよね食べるの」と語った。

さらに「これちょっと直したいところでもあるんだけど、もともとちょっと早食いだし、大食いなのね、子供の頃から。テレビの世界に入ったからっていう訳ではないんだけど」と明かした。その理由を「熱いものは熱いうちに、冷たいものは冷たい時に。作った人の気持ちを考えるとさ、料理をするから」と説明していた。