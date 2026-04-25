◇ラグビー リーグワン第１６節 東京ベイ ５４―２１ 三重（２５日、スピアーズえどりくフィールド）

レギュラーシーズン３位の東京ベイは、同９位の三重に５４―２１で勝利。１３勝目で勝ち点を６４に伸ばした。敗れた三重は１０敗目（６勝）を喫した。

２０２３年４月８日以来の公式戦出場となったＳＨ岡田一平（３２）がチームを救った。 前半２６分、先発の日本代表ＳＨ藤原忍（２７）の負傷により急きょ途中出場。「早かったですね。早かった」と驚いた様子だったが、「そういう時、自分を起用してもらえるっていうことは、何があってもカバーできるっていうところを信頼してくれてると思った」と２トライをあげる活躍でフラン・ルディケＨＣ（５８）の采配に応えた。

後半２９分には、９点差に追い上げられた状況で「自分の仕事をやり切るだけと思っていた」と２本目のトライ。ここからチームは４連続トライで勝負を決めた。

出場機会に恵まれない時期も「諦めたらそこで終わりなんで。やめないってことが自分の中では一本筋で通ってたんで」と腐らず練習を続けてきた。３季ぶりの出場も「（試合に出て）速いテンポでのコントロールが自分たちの課題として見えた。次の試合にも生かしていきたい」と諦めない男は前を向く。