【大人のしまむら】が大優勝！ 40・50代の爽やか見え♡「新作アイテム」

着こなしがシンプルになりやすいこれからの季節。コーデの主役になる柄アイテムがおしゃれ度UPに一役買ってくれそうです。今回ご紹介するのは【しまむら】の新作。品よく爽やかなチェック柄のワンピースとスカートです。ふんわりとして華やかさがあり、大人コーデに寄り添うアイテムとして活躍が期待できます。

優しい色味とふんわり感が素敵なワンピース

【しまむら】「キャミワンピース」\2,420（税込）

足元まで美しく広がるフレアシルエットのチェック柄ワンピース。高い位置からの切り替えと、胸元ギャザーでメリハリをつけたデザインです。縦長に見えやすいのもポイント。薄手のインナーを合わせるだけでおしゃれに決まり、シアージャケットなどを重ねて着こなしに奥行きを出すのもおすすめです。

一点投入で春コーデが華やかになるスカート

【しまむら】「チェックスカート」\2,189（税込）

コーデの主役にぴったりな、大胆なチェック柄が目を引くフレアスカート。派手見えしない爽やかな配色なので、大人コーデで出番が多くなりそうです。透け感があって軽やかなのも魅力。トップスは白や明るめのグレーを選ぶと、スカートの色味が引き立ちます。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：まつもと りか

ファッション専門ライターとして約7年の経験を持つ。出産を機に自身が感じた体型やライフシーンの変化をきっかけに、同じ体験を持つ大人世代にヒントとなるファッション記事を日々追求する。