左足首を骨折して入院し、復帰したばかりのタレントの松本明子がインスタグラムを更新した。

２５日に「沢山のお見舞いありがとうございます」と感謝を伝え、「病室を明るくしてくれました！美味しいスイーツをまいう〜石ちゃん！還暦ピンクスカーフを中山さん！私が奢るチケットを大木さん青木さん！骨折経験ある中岡さんのがカルシウムいっぱい抱えて！中岡さんの励ましＬＩＮＥに涙涙でした！花道家の赤井勝さんは甘味をありがとうございます」とつづり、お笑いコンビ「ホンジャマカ」の石塚英彦、タレント・中山秀征、ビビる大木、青木さやか、お笑いコンビ「ロッチ」の中岡創一らとの２ショット写真をアップした。

この投稿には石塚も反応「師匠！復活おめでとうございます 完全復活まで、ゆっくりと調整してくださいね」とメッセージを送り、松本も「こちらこそありがとうございます 松葉杖生活不便ですが頑張ります！岡本マネも大変だったみたいですね」と返信した。他にも「愛されてますね」「前向きな姿に元気もらってます」「しっかり治して」「リハビリ頑張ってね」「笑顔が素敵ですね」などの声が寄せられている。

松本は今月３日に自身のインスタグラムで骨折を報告。２日に自宅前で転倒し、左足首を骨折（病名は左足関節脱臼骨折）。入院するため「しばらくの間休業」すると発表。１７日に予定を早めて１９日に退院し、２０日から仕事に復帰した。