ロックバンド「LINDBERG（リンドバーグ）」の公式サイトが25日に更新。26日にEX THEATER ROPPONGIで開催予定だった東京公演を中止すると発表した。メンバーに体調不良が見られたためと説明した。

バンドの公式サイトで「明日、4月26日(日) EX THEATER ROPPONGI にて開催予定でした、LINDBERG LIVE TOUR 2026 『Hello！ New Days』ですが、メンバーの体調不良により、万全の状態で公演をお届けすることが難しいと判断し、公演を中止とさせていただきます」と発表した。

振替公演の開催に向けて調整を進めているものの、スケジュール等の都合で振替公演の開催が叶わない場合もあると説明し、詳細は5月中旬を目処に公式サイトなどで発表するとした。

そして「改めまして、このたびは公演の開催見合わせによりご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫びいたします。本公演を楽しみにお待ちいただいていたファンの皆様、関係者の皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけしますことを深くお詫び申し上げます」と来場予定者や関係者に向けて謝罪した。