作詞家・秋元康氏（67）が25日までに更新されたYouTubeチャンネル「鈴木おさむに全部ハナシます!!」にゲスト出演し、SNSでバズることを狙いにいく楽曲について私見を展開する場面があった。

数多くのアイドルグループを手がけてきた秋元氏だが「AKB村、乃木坂村のファンの人たちは一番大事にしなきゃいけないけど、ここだけではダメなんだ。結局村の外の人が“なんだ?面白そうなことをやっているじゃん”って思ってもらって、来てもらえるかっていう」と語る。

そこで鈴木氏は「さっき“村”っていう表現をされてましたけど、そこから抜け出してる人たちって結構いるじゃないですか。たとえば中川さんがやっているアソビシステムのFRUITS ZIPPERとかって、ドーンって抜け出したり。最近のメンズだとM!LKとか見てると、やっぱり曲があれだけパンパンって当たって、抜け出したなって思う瞬間があって。それは“おっ”と思うんですか?」と投げかけた。

これを受けて秋元氏は「凄いなと思う。M!LKなんかは全然知らなかったんだけど、やっぱりめちゃくちゃ曲が良い。FRUITS ZIPPER にしてもCUTIE STREET にしても曲が良い」としたが「AKBとか坂道のスタッフの中で“もっとTikTok映え、インスタ映えする曲が良いんじゃないですか?”っていう人もいるかもしれないけど。“いや、まねしてもかなわないからさ”ってなるかな」と考えを明かしていた。