「ほとんどの仕事が守備だった」昨季“13発”も…今シーズンは無得点が続く28歳アタッカー、連勝の裏にある葛藤「悔しさがあるし、難しさを感じる」【川崎】

「ほとんどの仕事が守備だった」昨季“13発”も…今シーズンは無得点が続く28歳アタッカー、連勝の裏にある葛藤「悔しさがあるし、難しさを感じる」【川崎】