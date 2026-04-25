月の年金20万円で毎月赤字10万円「貯金は使い切る想定だったが……」77歳男性が直面した現実
All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答のあった、千葉県在住77歳男性のケースをご紹介します。
年齢・性別：77歳・男性
居住地：千葉県
家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
リタイア前の職業：公務員
リタイア前の年収：500万円
現預金：800万円
リスク資産：0円
現在の収入は「年金が月20万円」ほど。一方で、月の生活費は「食費、住居費、水道光熱費、通信費、医療費、日用品代、保険料、交通費、被服費、市民税・県民税、社会福祉費等の合計30万円」とあり、毎月「10万円程度」の赤字が生じている状況。
不足分については、「貯金を切り崩して充てて」いるとのことです。
しかし、実際に年金のみで生活してみると、貯金どころか「生活費を賄うことすら到底無理」と感じるようになったと言います。
特に「きついと思う支出」として挙げたのは、「食費月6万円、税金・社会保険料月5万円」。
とりわけ食費については、「物価高の影響でかなり増えた」と感じている様子。また、税金・社会保険料についても「収入の割には高く感じます。バランスを考慮してほしい」と、負担の重さがうかがえます。
年金生活になってからは「生活費の節約を意識しています。買い物はバーゲン品の購入が主。友人との交際や、趣味の旅行も控える」ことで、支出を抑えていると語ります。
その結果か、「交際費、趣味代、被服費」にはあまりお金がかからなくなったとのこと。交友関係や生きる楽しみを削りながら、懸命にやりくりされているようでした。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィールペンネーム：陽は昇る
年齢・性別：77歳・男性
居住地：千葉県
家族構成：本人のみ
住居形態：賃貸
リタイア前の職業：公務員
リタイア前の年収：500万円
現預金：800万円
リスク資産：0円
貯金を取り崩して生活費に充てている年金生活で貯金ができているかという問いに、「貯金を取り崩している」と回答した陽は昇るさん。
不足分については、「貯金を切り崩して充てて」いるとのことです。
年金だけでは、生活費を賄うことすら到底無理当初から「もらえる年金額で貯金をするのは、到底無理」と考えており、老後は貯金の「積み増しは意識せず、取り崩しながら使い切る想定」だったとのこと。
しかし、実際に年金のみで生活してみると、貯金どころか「生活費を賄うことすら到底無理」と感じるようになったと言います。
特に「きついと思う支出」として挙げたのは、「食費月6万円、税金・社会保険料月5万円」。
とりわけ食費については、「物価高の影響でかなり増えた」と感じている様子。また、税金・社会保険料についても「収入の割には高く感じます。バランスを考慮してほしい」と、負担の重さがうかがえます。
買い物はバーゲン品の購入が主。友人との交際や趣味の旅行も控えているこのままでは想定より早く蓄えが尽きてしまうため、「インフレに対応して年金額を引き上げてほしい」と訴える、陽は昇るさん。
年金生活になってからは「生活費の節約を意識しています。買い物はバーゲン品の購入が主。友人との交際や、趣味の旅行も控える」ことで、支出を抑えていると語ります。
その結果か、「交際費、趣味代、被服費」にはあまりお金がかからなくなったとのこと。交友関係や生きる楽しみを削りながら、懸命にやりくりされているようでした。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)