フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２５日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日のテーマは「野球の最高峰ＭＬＢ」。メジャーリーグ経験のある元メジャーリーガーたちが豪華集結した。

勝負強い打撃と華麗な内野守備で活躍した井口資仁氏は０５年に米大リーグ、ホワイトソックスに移籍。

メジャリーグ挑戦を決意したきっかけを聞かれると、一つは１９９６年のアトランタ五輪でプレーしたことだと明かし「その当時やってた外国の選手たちを見て。やっぱり彼らが活躍する姿を見て。もう一回、彼らと戦いたいなっていう思いがずっと強かったんですよね」と話した。

さらに、ダイエー（現ソフトバンク）でチームメートだった秋山幸二氏の言葉を述懐。

秋山氏は、日本人離れした高い身体能力で史上５人目の「トリプルスリー」（３割３０本塁打３０盗塁）を達成。１９８５年に４０本塁打を記録して大ブレークすると、西武、ダイエーと長きに渡って活躍した。当時からＭＬＢスカウトから高く評価され「メジャーで通用する可能性の高い日本人選手」と指摘されてきた。

井口氏は「秋山幸二さん。『メジャーに一番近い男』って言われてたんですけども。引退する年の納会で、たまたま同じ部屋で。（秋山氏が）『俺、メジャー行きたかったんだよなぁ…』って。もう、あれですよ。納会終わって酔っぱらってるときにぽろっと言ったんです。もう、それ聞いて、自分は絶対もう後悔したくないっていう」と明かした。

浜田が「それが、秋山さんにしたら一つの後悔やったんですね」とうなずくと、井口氏は「（日本球界で）あれだけの成績を残された秋山さんでもそう思ってるんだなと思って。自分はもう行きたいタイミング、行けるタイミングで絶対に行こうって」と話していた。

井口氏は、０５年に米大リーグ、ホワイトソックスに移籍し、１年目にワールドシリーズ制覇に貢献。０９年にロッテで日本球界復帰。１３年に日米通算２０００安打達成。日米通算成績は２４０８試合２２５４安打２９５本塁打１２２２打点。