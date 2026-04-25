ミセス公演での“公演を妨げる行為”受け国立競技場運営会社が対策へ 迷惑行為と判断した場合「当該の個室観覧席の利用者全員を即時退場」
【モデルプレス＝2026/04/25】東京・MUFGスタジアム（国立競技場）を運営する株式会社ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメント（JNSE）の公式サイトが4月23日に更新された。3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の公演において、一部利用者による妨害行為があったことを説明し、再発防止策を公表した。
【写真】ミセス国立公演、“大スケール”な花火演出
同月18・19日、MUFGスタジアムにてスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」を開催していたMrs. GREEN APPLE。18日の公演後、同社は「昨日、MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催されました、Mrs. GREEN APPLE『ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜』において、MUFGスタジアムに設置のLIMINAL SUITE（スイートルーム）内で、公演中に弊社（JNSE）の契約企業様・ご招待したお客様が席で騒いでいたことで、公演を妨げる行為がございました」と報告していた。
そして23日、イベントの鑑賞環境の改善に向けた今後の取り組みを公表。「個室観覧席の利用者に対して、公演前、試合前に、鑑賞・観戦マナー遵守についての事前説明を徹底いたします」「個室観覧席の利用者に対して、公演中、試合中における鑑賞・観戦マナーが遵守されているか、状況を確認するための人員を増員いたします」「弊社が迷惑行為と判断した場合は、当該の個室観覧席の利用者全員を即時退場させる等、利用規約を厳格化します」と記した。
また、妨害行為については「4月18日当日は、個室観覧席を利用されている多くのお客様に鑑賞マナーを守っていただいておりましたが、ほかのお客様の鑑賞環境に影響を与えた当該利用者については、当社係員より複数回、注意と警告を行った上で、退場いただきました」と一部の来場者による行為であることを説明。「今後も、すべてのお客様に安心してイベントをお楽しみいただける環境づくりに向け、再発防止策の徹底と運用の強化に取り組んでまいります」とつづっている。（modelpress編集部）
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◆Mrs. GREEN APPLEの公演で妨害行為が発生
同月18・19日、MUFGスタジアムにてスタジアムツアー「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」を開催していたMrs. GREEN APPLE。18日の公演後、同社は「昨日、MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催されました、Mrs. GREEN APPLE『ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜』において、MUFGスタジアムに設置のLIMINAL SUITE（スイートルーム）内で、公演中に弊社（JNSE）の契約企業様・ご招待したお客様が席で騒いでいたことで、公演を妨げる行為がございました」と報告していた。
◆MUFGスタジアム公式サイト「再発防止策の徹底と運用の強化に取り組んでまいります」
また、妨害行為については「4月18日当日は、個室観覧席を利用されている多くのお客様に鑑賞マナーを守っていただいておりましたが、ほかのお客様の鑑賞環境に影響を与えた当該利用者については、当社係員より複数回、注意と警告を行った上で、退場いただきました」と一部の来場者による行為であることを説明。「今後も、すべてのお客様に安心してイベントをお楽しみいただける環境づくりに向け、再発防止策の徹底と運用の強化に取り組んでまいります」とつづっている。（modelpress編集部）
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