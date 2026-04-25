甘さに心ときめく♡ 今ドキのガーリーシーンにぴったりな「厳選コーデ」特集

つやっと輝くサテンワンピースや、まるでインナーウエアのようなビスチエなどなど。今季のわたしたちをときめかせる、ランジェリーのようなお洋服たち。今回は、ガーリーさん必見の「ランジェリーキャミ」特集をお届けします。この春着たいランジェリーコアが満載なので、ぜひチェックしてね♡

【ランジェリーキャミ】は色を効かせて まず注目すべきは挑戦しやすいランジェリーキャミソール。 ペールトーンのカラーアイテムを選んでお花のような甘いスタイルに挑戦するのはいかが？

Cordinate 春に着たいランジェリーコア 〈右・ナナ〉ぴたTのロゴをレースから透かすワザありレイヤードスタイル カジュアルなTシャツコーデをキャミで色っぽく味変。 〈左・紗英〉花柄を楽しみたいガーリー主義のNEWストリートコーデが誕生♡ コットン素材のキャミはパンツスタイルで子ども見えを回避。レトロに振るのが正解です。 〈右・ナナ〉キャミソールワンピース 3,500円／Little Trip to Heaven Tシャツ 11,000円／Calvin Klein Underwear（カルバン・クライン）花柄サテンスカート 9,900円／merry jenny ヘアピン（2個セット）550円／パリスキッズ 原宿店 バレエスニーカー 10,780円／プーマ その他／スタイリスト私物〈左・紗英〉花柄キャミソール 5,390円／Little Trip to Heaven カーディガン 3,299円／WEGO レースパンツ 14,960円／LILY BROWN ニット帽 5,940円／カオリノモリ（OVERRIDE ルミネエスト新宿）パンプス 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Item 【TINA:JOJUN】ドットフリルキャミソールチュニック ドット×フリルの甘々な関係にキュン♡ ドットフリルキャミソールチュニック 8,690円／TINA:JOJUN

Item 【PELLICULE】シフォンギャザーキャミソール ランジェリー度の高いデザインも淡色ならやわらかい印象に。 シフォンギャザーキャミソール 7,700円／PELLICULE 撮影／原楓（TRON）ヘア＆メイク／わこ スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／村瀬紗英（本誌専属）、加藤ナナ 文／柿沼奈々子

加藤ナナ

村瀬紗英