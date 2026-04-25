「免許なし」で公道を走れる「“新型”4輪モデル」発表に反響ある？

2023年7月にスタートした「特定小型原動機付自転車（特定原付）」の制度により、街中では免許不要で乗れる電動キックボードなどを見かける機会が増えました。

しかし、「二輪はバランスを崩しそうで怖い」「荷物を安定して運ぶのには向いていない」といった不満を抱く声が上がっていたことも事実。

【画像】超カッコイイ！ これが“免許なし”で乗れる「新型 4輪モデル」です！（27枚）

そこで、この課題を一気に解決する画期的なモビリティが、2026年4月13日に発表されました。

モビリティメーカー「サンエンペラー」が初公開した、同社初の4輪モデルとなる新型特定小型原付「LBIRD（エルバード）」です。

新型エルバードの最大の武器は、前2輪・後2輪の4輪構造がもたらす圧倒的な「安定性」にあります。

停車時や低速走行時でも車体が自立し、ふらつきを劇的に軽減。

14インチの大径タイヤにより、段差のある路面でも安心して走行できます。

さらに、最高速度6km／hで歩道を走れるモードから、車道や自転車道を想定した20km／hのモードまで、利用シーンに合わせてボタンひとつで切り替えが可能です。

車体中央には耐荷重10kgのセンターバッグを標準装備し、買い物袋やペットを乗せることも想定されています。

そして大容量バッテリーにより、1回の充電で最大50kmの連続走行が可能。

バック（後退）機能も備わるなど、日常使いに寄り添った設計となっています。

車両価格（消費税込）は29万7000円と、その充実したスペックを考えれば手の届きやすい設定です。

このまったく新しい電動4輪モビリティの登場に対し、インターネット上やSNSでは早くも大きな反響が殺到しています。

とくに目立つのが高齢者の移動手段として期待する声で、「田舎のじいちゃんばあちゃんにぜひ乗ってもらいたい」「自転車に上手く乗れない自分でも安心して乗れそう」「従来のシニアカーよりもハイスピードでスタイリッシュなのが魅力的だね！」と、免許返納後の足として高く評価されています。

デザインや実用性に関しても、「一般的なママチャリと全幅が2センチ程度しか変わらないなら歩道でも邪魔にならずに済みそう」「車道と歩道モードをボタンで使い分けられるのは近所使いで最強」「若い人が乗ってもオシャレだし面白い！」「新ジャンルの乗り物だ」「私有地で安全に遊べるアイテムとして乗ってみたい」など、世代を問わず幅広い層が興味を示しています。

「30万円を切るならかなり安く感じる」「これ日本製クオリティなら絶対に売れる」と、コストパフォーマンスに対する驚きも少なくありません。

一方で、新しいカテゴリの乗り物ゆえの懸念も少なからず挙がっています。

「外出先のお店に乗っていった時どこに停めればいいのか迷いそう」「クルマでも自転車でもバイクでもないから、駐輪場に停めるべきかコインパーキングを探すべきか悩む」「二輪と違って駐車スペースの確保に困るかもしれないね」といった、実際の運用に関するリアルな疑問が多数見受けられました。

「購入後のメンテナンスやアフターケアの体制に問題がなければ欲しい」と、今後のサービス展開を注視する声もあります。

この新型「エルバード」は、2026年4月27日より応援購入サービス「Makuake」にて公開される予定です。

手軽さと安定感、そして高い積載性を兼ね備えたこの4輪モビリティは、日本の新たな移動の風景を作り出す救世主となるのでしょうか。

今後の動向からも目が離せません。