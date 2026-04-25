【交際NG！8歳上の女上司】息子の彼女「32歳なんだ」…え、デジャブ！？＜第3話＞#4コマ母道場
少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？ しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？ 今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。
第3話 この設定、どこかで見たことがあるような……
【編集部コメント】
なんと！ ソウスケさんに彼女がいるのだそう。しかも紹介したいということは、お付き合いの先を考えてのことなのかもしれません。いいですね！ リカコさんにとってもドキドキしつつ嬉しい報告でしょう。けれど……あれ？ 32歳の彼女さんって……ソウスケさんが24歳だから……8歳年上になりますね。8歳年上の上司……？ この設定、どこかで見たことありませんか？？？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第3話 この設定、どこかで見たことがあるような……
【編集部コメント】
なんと！ ソウスケさんに彼女がいるのだそう。しかも紹介したいということは、お付き合いの先を考えてのことなのかもしれません。いいですね！ リカコさんにとってもドキドキしつつ嬉しい報告でしょう。けれど……あれ？ 32歳の彼女さんって……ソウスケさんが24歳だから……8歳年上になりますね。8歳年上の上司……？ この設定、どこかで見たことありませんか？？？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙