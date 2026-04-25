◇MLB カブス6-4ドジャース(日本時間25日、ドジャー・スタジアム)

大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手が所属するドジャースが、カブス戦に敗れ、ナ・リーグ西地区で首位陥落となりました。

ドジャースはこの日、3回にウィル・スミス選手の3号3ランで先制すると、4回にもキム・へソン選手のタイムリーで1点を加え4点をリードします。

しかし7回に2番手のアレックス・ベシア投手がピンチを招くと、2本のタイムリーを許し1点差に迫られ、さらに8回、3番手のブレーク・トライネン投手が先頭打者にソロホームランを浴びて同点に。そして同点の9回、4番手のタナー・スコット投手がレフトへの逆転2ランを浴びて敗戦。痛い逆転負けとなりました。

これでドジャースは17勝9敗、勝率.654と大きく勝ち越していますが、首位タイだったライバルのパドレスは試合がなく首位の座を明け渡すこととなりました。パドレスは今季は8連勝を飾るなど、最初の2カード以外全て勝ち越し(※日本時間25日の時点)。成績は17勝8敗、勝率.680とドジャースをわずかに上回り、トップに立ちました。

明日は佐々木投手が先発予定。好投を披露できるか注目です。