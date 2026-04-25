yonige、TVアニメ『上伊那ぼたん』OP主題歌「芽吹くとき」MV公開！主演は『ベイビーわるきゅーれ』の伊澤彩織

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yonigeが4月10日に配信リリースした新曲「芽吹くとき」（TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』オープニングテーマ）のMVを公開した。

■冒頭の伊澤彩織によるスタントは必見

「芽吹くとき」は、yonigeらしいざらついた肌触りのギターやベースがリードしていく、春らしい温かくも爽やかな曲調に、“君がいる明日がいいなって思っていたって変えられない伝えなくちゃ”という歌詞が印象的な楽曲で、“ありのままの自分”や“ありのままの相手”を受け入れて「ただそばにいるだけでいい」という牛丸ありさ（Vo、Gu）による肯定的なメッセージが込められている。

MVの主演を務めたのは『ベイビーわるきゅーれ』などで人気を博すスタントパフォーマー、俳優の伊澤彩織。“最初に望んだ未来とは少し違うけれど”という歌詞のように、yonigeのふたりと伊澤の踏んだり蹴ったりだがどこか愛おしいロードムービー風な作品となっている。

冒頭の伊澤彩織によるスタントや、今作で再スタートを切るyonigeのふたりの素の表情にも注目だ。映像は、HomecomingsやSaucy dogなどのMVを手掛ける井上青が制作を担当した。

なお、5月27日に発売される新作CD「芽吹くとき」の特設サイトがオープン。メジャー再契約に伴うyonigeからのコメント。そしてこれまでのyonigeのヒストリーを振り返るコンテンツなどが掲載されている。ぜひチェックしてみよう。

■リリース情報

2026.04.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「芽吹くとき」

2026.05.27 ON SALE

SINGLE「芽吹くとき」

■【画像】MVの場面写真

■【画像】yonigeのアーティスト写真

■【画像】伊澤彩織の宣材写真

■関連リンク

『芽吹くとき』特設サイト

https://yonige.net/pages/mebukutoki

yonige OFFICIAL SITE

https://yonige.net/