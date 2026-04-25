猫がネガティブな気持ちのときの鳴き方4つとその心理

これから紹介する猫の鳴き声は単独で判断するよりも、体の姿勢や耳、しっぽなど部位の動きなどと合わせて捉えることで精度が高まります。

また状況によっても意味合いが変わるため、前後の行動や状況を含めて見るようにしましょう。

1.「ウゥゥゥー！」といえば怒っているとき

喉の奥から響かせる「ウゥー」という低い唸り声は、怒っているときの代表的な鳴き方です。猫同士のケンカのときだけでなく、性格によっては、寝ている猫の寝床をちょっと動かしただけでも軽い感覚で唸ることもあります。

通常この段階ではまだ攻撃はしてきませんが、「シャー」という威嚇も出たら、感情が高ぶっているので注意が必要です。

また、体のどこかが痛くて近づかないように唸ることもあります。そのときは、鳴き方だけではなく、食欲や排泄の様子なども確認しましょう。

2.「アオン、アオン」とくり返すのは悲しいとき

母音がかすれて、鼻から抜けるように「アオン…アオン…」と鳴くときは、悲しい気持ちになっているときです。

仲良しの同居猫と離れたときや飼い主がいないとき、あるいは保護された野良猫が環境の変化に適応できていない場合などに見られやすい特徴です。悲しさや寂しさと同時に喪失感を表すこともあります。

くり返し鳴きながら、家の中をウロウロすることもありますが、未去勢のオス猫が発情期を迎えたときにも同じような鳴き方をすることがあるので注意してください。

3.「ギャー」は恐怖がマックスになったとき

突然「ギャー」と大きな叫び声をあげるのは、極度の恐怖を感じたときです。なにか痛い思いをしたときだけに限らず、追い詰められて逃げ場を失った状況など、極限の恐怖を感じたときに叫ぶのです。

叫び声は、周囲に自分の異常事態を知らせると同時に、強烈な音で相手を一瞬でも怯ませ、その隙に逃走や反撃に転じるための本能的な反応です。

この状態になると猫は理性的な行動が難しく、強い緊張状態になるため、接触する際には落ち着くまで時間を置く必要があります。

4.弱々しい「ミュ～ン」は不安なとき

弱々しく鼻を鳴らすような「ミュ～ン」という声は、猫が不安を感じているときに出やすい鳴き方です。

慣れない状況に置かれた際や、キャリーバッグに入れられたときなどに、こうした鳴き方をすることがあります。子猫が母猫を探すときの状況と似ているように、親しい誰かに助けを求めているような不安と甘えが混ざり合った心理状態です。

病気やケガによっても心細さを感じてこのように鳴くこともあることから、不安そうにしているときには健康面も含めた観察が必要です。

猫がネガティブな気持ちになっていたら？

まずは猫の攻撃性を確認しつつ、様子を観察します。低く唸るような声や、短く鋭い鳴き声は「近づかないで」というサインなので、無理に近づかないようにしつつ原因を特定しましょう。

ギャッと叫ぶときや弱々しく鳴く場合は、不安だけでなく体調不良の可能性も考えられるため、食欲の有無や日常的な行動、トイレでの様子などを確認しましょう。もし、気になる点があれば動物病院で相談してください。動物病院へ行く際には、洗濯ネットに猫を入れてからキャリーに入れると痛みや恐怖による逃走を防げます。

また、これまで何年も一緒に暮らしてきて、特に生活に変化がないのに急に鳴き続けるようになった場合も、獣医師に相談すると安心です。高齢猫は認知症や甲状腺の病気が原因のこともあるためです。

一方、お迎えしたばかりの頃や、環境の変化が原因のことも多いので、可能な限り刺激を減らすことが大切です。猫は自分のニオイがついたもの、猫がひとりで過ごせる空間などが安心できるので、それらを利用して猫が落ち着ける環境を整えてあげるとよいでしょう。

まとめ

猫のネガティブな鳴き方は、状態ごとにある程度パターン化されています。今回紹介したような鳴き方は、ふだんあまり見られるものではないかもしれませんが、そのときの猫の心理を知っておくだけでも、いざというときに適切に対応してあげられるようになります。

いつもと違った聞き慣れない鳴き方を心配して、つい撫でようと手を出し、抱き上げようとしてしまうこともあるかもしれませんが、怒っているときや痛みがあるようなケースでは、予期せぬ事態が起きることも考えられます。

まずは猫の様子を観察して、病院へ行く必要性を検討してください。また、多頭飼いでほかにも猫がいるときには、感情が伝染したり、鳴いている猫に対して攻撃的になったりすることも考えられます。可能であれば一時的に部屋を分けて鳴いている猫が落ち着いてから元に戻すようにしましょう。

(獣医師監修：葛野宗)