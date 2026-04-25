タレントのテリー伊藤が4月21日、自身のインスタグラムを更新し、「シトロエン2CVチャールストン」を購入したことを明かした。



【写真】独特のスタイル クラシックだけどオシャレな2CV

「シトロエン2CVチャールストンを10年振りに手に入れた 離れていた間もいつかまた乗りたいと思っていたので念願叶う」とコメント。屋根とカウル部分が黒、ボンネットやドアはライトグレーのツートンカラーの車体の画像も掲載した。



フランスの名車とあって「私はパリジャン、郊外にドライブ気分」とノリノリ。「後部座席にはアンティーク人形が同乗！ボンジュール」と人間の子供ほどのサイズの、男女とみられるペアの人形の画像も披露した。



2CVは日本ではフランス語読みにならって「ドゥー・シー・ヴォー」と呼ばれ親しまれる名車。頑丈さには定評がある空冷エンジンのパタパタとした音にも味わいがある。1948年に発売され、1990年まで生産されたロングセラー車だ。「チャールストン」は1980年から生産が始まった比較的新しいモデル。ツートンカラーが特徴で、ライトグレー以外にも赤、黄色、ナイトグレーなどがある。



“新しい”とはいえ40年ほど前の車体。テリーは「そういえば、ガソリンを入れにスタンドに行ったら、ガソリンキャップが無い！走行中に外れて飛んでいってしまったようだ！Oh la la!!」とトラブルも含めて楽しんでいることを伝えた。



また、テリーは3月29日のインスタグラムでは俳優の高倉健さんが所有していたというポルシェ911の画像も公開。「友人がフランスで購入」したものだと紹介し「ボディに『Ken Takakura』、シフトノブは『KT』、さらに特別オーダーのウッドのダッシュパネル。さすが健さん、車に後光がさしていました」と記した。



（よろず～ニュース編集部）