◆バスケットボールＢ１リーグ第３５節 群馬１０５―６５レバンガ北海道（２５日・北海きたえーる）

Ｂ１東地区のレバンガ北海道は同地区の群馬に今季最多得点差となる６５―１０５で敗れた。ＣＳ進出の可能性が消滅し、トーステン・ロイブルＨＣ（５３）は「できるだけ早く忘れたいと思ってしまうような試合」と肩を落とした。

ＳＧ富永啓生（２５）が両チーム最多となる２９得点を挙げ、地区２位の強豪と中盤まで接戦を繰り広げた。しかし、第３クオーター（Ｑ）終盤に５０―５４から７連続得点を許して１５点にリードを広げられると、第４Ｑには大量３８失点。両地区通じて１試合の平均失点最少チームの堅守にも苦しんで大敗を喫し、指揮官は「ホームチームが４０点差をつけられて負けるのは、絶対にやってはいけない内容」と振り返った。

この日の結果でワイルドカード５位以下が確定した。Ｂリーグ創設後クラブ史上初の地区首位、勝ち越しを決めるなど快進撃を続けてきたが、５７試合目で大舞台への道は閉ざされた。それでも、ＰＦケビン・ジョーンズ主将（３６）は「チームのためにも、ファンの皆さんのためにも、いい形でシーズンを終われるように頑張りたい」。残り３試合。最後まで勝利を追い求めていく。