◇高校野球春季四国大会1回戦 高松商10―1松山聖陵（2026年4月25日 むつみスタジアム）

高校野球の春季四国大会が25日に開幕し、高松商は松山聖陵を10―1で下して初戦を突破した。

巨人の浅野翔吾の弟・太智（たいち＝3年）は「6番・DH」で先発出場。2打席凡退して迎えた7―1の4回1死三塁で中犠飛を放ち、貴重な追加点を挙げた。

「（狙う）ゾーンを上げていた。打った球は低めだったけど、しっかりとバットを上から出せたことが良かったと思います」

同校OBの兄とは4学年差。兄が甲子園8強入りに導いた22年夏は中2だった。「浅野の弟」として注目を集める環境ながら「自分のやれることをやればいい。（兄と）比較されたとしても、それは関係ないこと」と兄と同じ高校へ進学した。

守備位置は兄と同じ外野手。高校通算は0本塁打ながら打力を買われ、今春はDHでの出場が続いている。

2年ぶりとなる四国大会制覇に向けて「守備があまり得意ではない分、DHは打席に集中できる。DHなのでベンチから声をかけることもできる。みんながチャンスで回してくれると思うので、そこで一本出せるようにしたいです」と誓った。

◇浅野 太智（あさの・たいち）2009年（平21）2月24日生まれ、香川県高松市出身の17歳。小3から屋島シーホークスで野球を始め、屋島中では軟式野球部に所属。高松商（香川）では2年秋から背番号16でベンチ入り。1メートル70、80キロ。50メートル6秒6。右投げ右打ち。