◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）

巨人のドラフト５位ルーキー・小浜佑斗内野手（沖縄電力）が３回に２点二塁打を放ってプロ初打点をマークした。

３回、１点を加えなお１死満塁のチャンス。片山の直球を振り切って右翼への２点適時二塁打。プロ初打点をマークすると、二塁ベース上で笑みを浮かべた。「満塁でしたし、ピッチャーの変化球もあまり定まっていなかったので、しっかり真っすぐに絞ってなんとか外野まで飛ばせば犠牲フライになるかな、と思っていたのでよかったです」と振り返った。

２１日の中日戦（長野）では、試合前の練習中に遊撃のレギュラー・泉口の顔面に打球が直撃。緊急搬送されて脳しんとう特例により出場選手登録を抹消された。代わって小浜が「６番・遊撃」でプロ初出場初スタメンを果たしてプロ初安打をマークしていた。小浜は「イズ（泉口）さんがいないのはチームにとってはマイナスかもしれないですけど、出られるチャンスが来ているということはプラスに捉えてしっかり、イズさんが帰ってきても勝負できるような状態を作っていけばチームとしてもいいと思いますし、僕としても目指しているところなので。今、出られている時にしっかり結果を出せるように継続してやっていきたいと思います」と意気込んだ。