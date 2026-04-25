コロンバン季節限定♡ひまわりモチーフの爽やか焼き菓子ギフト登場
老舗洋菓子ブランドコロンバンから、季節限定の焼き菓子ギフト「ソレイユアソートメント」が登場しました♡ひまわりをテーマにした華やかな見た目と、レモンや抹茶の爽やかな味わいが楽しめる一箱。太陽のように明るいパッケージは、夏の贈り物やちょっとした手土産にもぴったりです♪
ひまわりテーマの爽やかギフト
「ソレイユアソートメント」は、フランス語で“太陽”を意味する名前の通り、ひまわりをモチーフにした季節限定スイーツ。
レモンチーズ味の「ガトーソレイユ」を中心に、見た目にも楽しい焼き菓子が詰め合わされています。
明るく華やかなパッケージは、受け取った瞬間に気分が上がるデザイン。夏らしさを感じるギフトとして、大切な方への贈り物にもおすすめです。
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3種のクッキーで味わう夏
ガトーソレイユ
レモンチーズのやさしい甘さに、爽やかなレモンジャムを合わせたひまわり型クッキー。見た目の可愛らしさと軽やかな味わいが魅力です。
フィユテヴェール
抹茶の香りがふんわり広がるリーフ型クッキー。ほろ苦さと香ばしさがバランスよく、落ち着いた味わいを楽しめます。
ローズシトロン
軽やかな食感とレモンの爽やかな風味が特徴のクッキー。さっぱりとした後味で、暑い季節にもぴったり。
詰め合わせには、それぞれ個性の異なる3種類のクッキーがラインナップ。異なる味わいを少しずつ楽しめるのも、アソートならではの魅力です♡
商品詳細・販売情報
ソレイユアソートメント
価格：7個入 702円（税込）／14個入 1,404円（税込）
サイズ：7個入／14個入
販売期間：2026年4月21日（火）～2026年8月末予定※なくなり次第終了
※順次発売予定です。
※なくなり次第終了。
夏の贈り物にぴったり♡
ひまわりをイメージした明るいビジュアルと、レモンや抹茶の爽やかな味わいが魅力の「ソレイユアソートメント」。
季節感あふれるスイーツは、手土産やギフトとしても喜ばれること間違いなしです♡夏のご挨拶やちょっとした贈り物に、心ときめく一箱を選んでみてはいかがでしょうか♪