コロンバン季節限定♡ひまわりモチーフの爽やか焼き菓子ギフト登場

老舗洋菓子ブランドコロンバンから、季節限定の焼き菓子ギフト「ソレイユアソートメント」が登場しました♡ひまわりをテーマにした華やかな見た目と、レモンや抹茶の爽やかな味わいが楽しめる一箱。太陽のように明るいパッケージは、夏の贈り物やちょっとした手土産にもぴったりです♪

ひまわりテーマの爽やかギフト

「ソレイユアソートメント」は、フランス語で“太陽”を意味する名前の通り、ひまわりをモチーフにした季節限定スイーツ。

レモンチーズ味の「ガトーソレイユ」を中心に、見た目にも楽しい焼き菓子が詰め合わされています。

明るく華やかなパッケージは、受け取った瞬間に気分が上がるデザイン。夏らしさを感じるギフトとして、大切な方への贈り物にもおすすめです。

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3種のクッキーで味わう夏

ガトーソレイユ



レモンチーズのやさしい甘さに、爽やかなレモンジャムを合わせたひまわり型クッキー。見た目の可愛らしさと軽やかな味わいが魅力です。

フィユテヴェール



抹茶の香りがふんわり広がるリーフ型クッキー。ほろ苦さと香ばしさがバランスよく、落ち着いた味わいを楽しめます。

ローズシトロン



軽やかな食感とレモンの爽やかな風味が特徴のクッキー。さっぱりとした後味で、暑い季節にもぴったり。

詰め合わせには、それぞれ個性の異なる3種類のクッキーがラインナップ。異なる味わいを少しずつ楽しめるのも、アソートならではの魅力です♡

商品詳細・販売情報

ソレイユアソートメント



価格：7個入 702円（税込）／14個入 1,404円（税込）

サイズ：7個入／14個入

販売期間：2026年4月21日（火）～2026年8月末予定※なくなり次第終了

※順次発売予定です。

※なくなり次第終了。

夏の贈り物にぴったり♡

ひまわりをイメージした明るいビジュアルと、レモンや抹茶の爽やかな味わいが魅力の「ソレイユアソートメント」。

季節感あふれるスイーツは、手土産やギフトとしても喜ばれること間違いなしです♡夏のご挨拶やちょっとした贈り物に、心ときめく一箱を選んでみてはいかがでしょうか♪