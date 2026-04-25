プロ野球のファーム・リーグは25日、東、中、西地区と交流戦の計7試合が行われた。

ハヤテはロッテとの交流戦（ロッテ浦和）に7―1。先発・高取が7回5安打無失点の好投で2勝目を挙げた。佐藤英が3安打2打点、今村と塩崎が2安打2打点。ロッテ先発・西野は2回1安打無失点で、2番手・石川柊が5回6安打3失点（自責0）で3敗目。岡が2安打1打点をマーク。

東地区の日本ハムは楽天戦（鎌ケ谷）に9―4で逆転勝ち。進藤が8回の3号ソロなど2安打、育成ドラフト1位・常谷（北海学園大）が2安打3打点、カストロが2安打2打点。先発・孫易磊は5回2/3を4安打1失点（自責0）で2勝目（2敗）。楽天はゴンザレスが9回に2号2ラン、育成ドラフト4位・金子（神奈川大）が地区トップタイの4号ソロ、育成選手の岸本が2安打。先発・大内は4回1/3を5安打5奪三振6失点（自責3）で1敗目（1勝）。

中地区の巨人は中日戦（ナゴヤ）に4―0で完封勝利。先発・森田は9回126球を投げて5安打完封勝利で2勝目（1敗）を挙げた。三塚が2安打1打点。中日先発・涌井は5回7安打4失点（自責2）で地区ワーストタイの4敗目（1勝）。打線は5安打に終わった。

西武はDeNA戦（ベルーナドーム）に6―1で逆転勝ち。先発・杉山が9回105球を投げて2安打1失点の完投で3勝目（1敗）を挙げた。石井が2安打2打点、佐藤太が2安打1打点。DeNA先発の育成選手・金渕は4回0/3を5安打6失点で2敗目。打線は2安打に終わった。

西地区のソフトバンクは広島戦（呉）に3―0で完封勝利。先発・前田純が6回4安打無失点で、2番手・大江が1回1安打2奪三振無失点で1勝目（1セーブ）。笹川が9回の2号ソロなど2安打、広瀬隆が2安打を放った。広島先発・佐藤柳は6回1安打9奪三振で無失点の好投。前川が3安打。

オリックスは阪神戦（安芸）に7―2。先発の育成選手・宮国が5回6安打1失点で地区トップタイの4勝目（1敗）。宜保が3安打、ドラフト4位・窪田（札幌日大）と石川が2安打2打点。阪神はドラフト3位・岡城（筑波大）と山田が3安打をマーク。先発・門別は5回8安打3失点で1敗目（4勝）を喫した。