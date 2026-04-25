◇MLB ブレーブス5-3フィリーズ(日本時間25日、トゥルイスト・パーク)

昨季ナ・リーグ東地区優勝を飾り、勝率でもドジャースを上回ったフィリーズに異変が起きています。この日のブレーブス戦に敗れ、15日のカブス戦から数え10連敗を喫しました。

フィリーズはこの日、3回に1番トレイ・ターナー選手の2ランで先制しますが、その裏にロナルド・アクーニャJr.選手の2ランで同点に追いつかれます。

5回にはブライス・ハーパー選手のソロで3-2と勝ち越しますが、6回に先発のアンドルー・ペインター投手がヒットと四球などで2死1、2塁のピンチを招くと、マイケル・ハリス選手に逆転の2点2塁打を打たれ、その後も1失点しKOとなります。

2点ビハインドのなか打線は、7回、8回、9回とそれぞれヒットは出るものの、あと一本が出ず無得点。そのまま5-3で敗戦となりました。

これで15日のカブス戦から続く連敗が「10」となったフィリーズ。昨季の王者がここまで8勝18敗と大きく負け越し、ナ・リーグ東地区最下位に沈んでいます。