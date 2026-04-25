「猫吸いしたら『凄い絶望してるよ』って夫に言われたお顔がこちらです」



【写真】猫吸いされて…「絶望顔」になるしらすちゃん

ミヌエットの「しらす」ちゃん（2歳・女の子）が、飼い主のママに“猫吸い”される瞬間に見せた表情が話題になっています。



投稿された写真では、ソファに座っているしらすちゃんに、飼い主のママが覆い被さるように抱きしめながら猫吸いをしている様子が写っています。しらすちゃんは目を大きく開き、口を少し半開きにしたまま驚いたような表情でフリーズ状態に…。飼い主のママは「しらしゅ〜♡」と呼びながら愛おしくてたまらないといった様子で猫吸いを続けるも、夫から「凄い絶望してるよ」と言われてしまいました。



まるでホラー映画のワンシーンを見ているかのようなしらすちゃんの表情に、9.1万件超の“いいね”が殺到。「この世の終わりな目」「猫はもうダメですの顔」など思わず笑ってしまう人や、しらすちゃんの頭の上にちょうど髪の毛がかぶさってウィッグのように見えることから「茶髪の猫かと思った」と驚く声も寄せられています。飼い主のママ、Xユーザー・しらす どんぐり はんぺんさん（@Shirasu71minuet）にお話を伺いました。



「もう終わった？」 猫吸いを静かに待ったしらすちゃん

ーー撮影時の状況を教えてください。



「しらすはソファの上でくつろいでいました。そこに私が猫吸いをしに行ったのですが、勢いがついてしまい、このような表情になってしまったようです」



ーーこの光景を見た感想は？



「申し訳ないと思いつつも、あまりにもかわいらしくて思わず笑ってしまいました。夫も『絶望してるよ（笑）』と言いながら、何枚も写真を撮っていました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「私の猫吸いが終わるまで待っていてくれたので、『ありがとうね』とお礼を言いました。その後、しらすはそのままくつろいでいました」



ーーふだんは、どんな性格の子ですか。



「控えめでおっとりとしたビビりな性格です。おやつなどを“クレクレ”することはなく、ひとりでゆっくり過ごすのが好き。家に知らない人が来るとすぐに2階へ逃げます。また、夜、歯磨きのときや病院へ連れて行かれると察すると、すごい速さでどこかへ隠れてしまいます」



リプライには、しらすちゃんの表情にさまざまな想像を重ねる声が寄せられ、盛り上がりを見せています。



「ホラー映画みたい」

「茶髪の猫かと思った」

「この世の終わりな目」

「ほぼパウバートのお顔」

「目が助けてって言ってる」

「完全に悟っててかわいすぎる」

「フレーメン反応みたいな顔してる」

「これから食べられます。猫はもうダメですの顔」

「ホラーゲームだったら画面が暗転して“THE END”って出てきますね（笑）」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）