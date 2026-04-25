女優泉ピン子（78）が25日、佐藤隆太（46）とのダブル主演舞台「声舞劇！終活を始めた途端、55歳の息子が帰ってきました」初日取材会を東京・北千住のシアター1010で行った。

後期高齢の母と初老の息子の突然始まった2人暮らしを描く。

ほろりと泣ける物語でもあり、ピン子は「マザコンが見たらみんな泣きますよ」と自信。佐藤も「男性あるあるみたいな。いくつになっても母親と素直に向き合えないけど、絶対に離れられない。圧倒的な愛情というものがある」と話した。

タイトルにもある「終活」をやめたことを公表しているピン子だが、あらためて「やんないわよ」と即答。「誰かやるわよ、面倒くさい」。残すものが莫大（ばくだい）なのではとの質問を受けると「莫大でもないわよ」と否定したが「面倒くさい。狭いところに住みたい。寝るときに電気にヒモつけて消す、みたいな昔のアパートを思い出す。いいなあと思う」。

星野真里（44）、あめくみちこ（62）も登壇。ピン子は「芸達者ばかりそろって、みんな適材適所で役にぴったり」と胸を張り「あしたは1枚もチケットが残っていないそうです。ありがたい」。7月まで全国13都市をツアーする。「ガラガラだったら外で呼び込みやるわよ」と意気込んでいた。