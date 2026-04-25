THE RAMPAGE武知海青、急性虫垂炎と診断 ツアー福岡公演は出演見送り
THE RAMPAGEが25日、公式HPを更新。武知海青（28）が、急性虫垂炎と診断され、ツアーへの出演を日送ることを発表した。
以下、発表全文
「いつもTHE RAMPAGEならびにLDH JAPANへの温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。
THE RAMPAGEのメンバー武知海青ですが、腹痛の症状があり受診した結果、『急性虫垂炎』と診断されました。
現在は医師の指導のもと治療を行っておりますが、安静が必要な状態であることから、関係各所と協議のうえ、誠に残念ではございますが、下記公演への出演を見送ることとなりました。
『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026"(R)MPG"』福岡公演
・4月28日(火)
・4月29日(水・祝)
なお、公演自体は予定通り実施いたします。
本公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様、ならびに関係各位の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をお掛けいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。
今後の活動につきましては、医師の判断および本人の体調を踏まえ、改めてご報告させていただきます。
何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
2026年4月25日 株式会社LDH JAPAN」