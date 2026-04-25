THE RAMPAGEが25日、公式HPを更新。武知海青（28）が、急性虫垂炎と診断され、ツアーへの出演を日送ることを発表した。

以下、発表全文

「いつもTHE RAMPAGEならびにLDH JAPANへの温かい応援をいただき、誠にありがとうございます。

THE RAMPAGEのメンバー武知海青ですが、腹痛の症状があり受診した結果、『急性虫垂炎』と診断されました。

現在は医師の指導のもと治療を行っておりますが、安静が必要な状態であることから、関係各所と協議のうえ、誠に残念ではございますが、下記公演への出演を見送ることとなりました。

『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2026"(R)MPG"』福岡公演

・4月28日(火)

・4月29日(水・祝)

なお、公演自体は予定通り実施いたします。

本公演を楽しみにお待ちいただいておりました皆様、ならびに関係各位の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をお掛けいたしますこと、心よりお詫び申し上げます。

今後の活動につきましては、医師の判断および本人の体調を踏まえ、改めてご報告させていただきます。

何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

2026年4月25日 株式会社LDH JAPAN」