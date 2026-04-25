◆男子プロゴルフツアー 前沢杯 第３日（２５日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

１２位から出た昨年大会２位の今平周吾（ロピア）が８バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算１７アンダーで、トップと１打差の２位に浮上した。「調子はいい感じだった。それが今日も続いている感じ。チャンスにつけることができたし、いいパットも入ってくれた」と振り返った。

６番で第２打を１メートルにつけ、７番パー３は２メートル。８番パー５は２オン２パットで３連続バーディーを奪い波に乗った。初日、２日目とショートしがちだったパッティングが、この日は好調。「手首を固めずに柔らかくして、初速が出るような感じ」を意識したところ、感触が良くなった。

１年前は１８番で１メートルのパーパットを外し、１打届かず惜敗した。最終日の夜は「悔しいけど、もうどうにもできないので早く寝た。目をつぶればいつか眠れるだろうと思って、とりあえず目をつぶった」。リベンジがかかる今年、心機一転会場に乗り込んだ。「悔しすぎて、何も考えないで来た。忘れて、新しい大会という気持ちで来た」

２６度目の最終日最終組。戦い方は熟知している。「優勝へ意気込みすぎると、あまりいい結果が出ないので、楽しく自分のゴルフをしたい。そうすれば結果的に優勝争いできるのかなと思っている」。過去１０勝のうち逆転は６回。２０２４年日本オープン以来の勝利を、絶好の位置から狙う。