¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¤ê¤¯¤ê¤å¤¦ ¶¥µ»°úÂà¸å¤Î¥×¥íÅ¾¸þ¤ò½éÌÀ¸À¡Ö£²¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Îà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤³¤È»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¡¢¥×¥íÅ¾¸þ¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
à¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤Ï£²£µÆü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÁª¼êÃÄ±þ±ç´¶¼Õ¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë»²²Ã¡£±èÆ»¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó£µËü¿Í¤Î´Ñ½°¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÌÚ¸¶¤Ï¸ÞÎØ¤Ç¤â¸«¤»¤¿»°±º¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¥ê¥Õ¥È¤âÈäÏª¤·¡¢Âç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç£±£·Æü¤Ë°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿£²¿Í¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¡¼¥É¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤Çº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£»°±º¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ëà¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¥Ú¥¢¶¥µ»¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È»×¤¨¤¿º£²ó¤Î¸ÞÎØ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¤Ë¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤âÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¶¥µ»ÉáµÚ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÌÚ¸¶¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥×¥í¤È¤·¤Æ¡¢£²¿Í¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°úÂàÉ½ÌÀ¸å¤«¤é½é¤á¤Æ¥×¥íÅ¾¸þ¤òÀë¸À¡£¡ÖÍè½µ¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤ò¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤ë¡×¤È¾ÜºÙ¤Ï£²£¸Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°úÂà²ñ¸«¤ÇÏÃ¤¹¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤ä¤Ï¤ê¸½Ìò´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÁ°¤Ç±éµ»¤òÈäÏª¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ó¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Ú¥¢¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£