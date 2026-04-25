第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、１着馬に安田記念の優先出走権）に出走する２４年朝日杯ＦＳ覇者のアドマイヤズーム（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）。同馬を５つのポイントからチェックする。

【戦歴】

２４年の朝日杯ＦＳでミュージアムマイル（２着）を下してＧ１を勝った。前走のスワンＳで６着になった後、歩様の乱れでマイルＣＳを回避。実績は最上位だが、今回は６か月半ぶりの実戦となる。

昨年は未勝利で悔しいシーズンを送った。「ニュージーランドＴ（３走前）から爪の不安があり、１年間、悩まされた」と友道師。３戦しかできず、ＮＨＫマイルＣ（１４着）では落鉄もあった。「この馬はこんなものじゃない、と我々も思っています」と大江助手は話す。

【仕上がり】

１５日には、新コンビの武豊騎手がまたがり、栗東・ＣＷコースで７ハロン９５秒６―１１秒０と抜群の動きを披露した。「あれだけの時計が出るのですから、能力に疑うところはありません。ジョッキーの感触もよかった」と大江助手も手応えを感じる追い切りだった。

２２日、栗東・ＤＰコースを単走。前脚を大きくかき込む迫力十分の動きに友道調教師は「単走でサッと。１週前もしっかり時計が出ているからね」とうなずいた。

２５日の最終調整も、軽快な動き。気配も上々で、復活の走りに期待がかかる。

【舞台適性】

京都・芝１６００メートルは新馬戦こそ４着だったが、未勝利、朝日杯ＦＳで連勝している。

【レース傾向】

過去１０年（２１、２２年は阪神）を振り返ると４歳馬が【４・５・３・２７】で連対率２３・１％。５歳馬が【３・１・６・２１】で１２・９％。６歳馬が【２・１・０・２２】で１２・０％。７歳以上が【１・３・１・３３】で１０・５％。若いほどいいという傾向。しかし、６か月以上の間隔を空けて臨んだ馬は、全世代で３頭いて【０・０・０・３】と３着以内がいない。

【枠順】

５枠９番からのスタートとなるが、友道調教師は「（枠は）極端な枠でもないし、いいんじゃないですかね」と問題なしの様子だった。

武豊騎手＝栗東・フリー＝とのコンビで復活Ｖを狙う。

※本記事は馬トクサイト、スポーツ報知紙面に掲載した記事をまとめたものです。