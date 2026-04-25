元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が、25日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、睡眠にまつわるエピソードを語った。

2月のミラノ・コルティナ冬季五輪では、金メダルを獲得したフィギュアスケート・ペアの“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組の神解説で脚光を浴びた。その後、トーク番組やバラエティーなどから引っ張りだこ。超多忙な日々を過ごしているという。

最近は短時間睡眠だといい、「麒麟」川島明から「睡眠時間が2時間。これが本当なのかという」と振られた。

高橋さんは「はい、本当です」と返答した。「もちろん、寝られる時間もあるんですよ。思い返すと、人生の中で高校2、3年の時はみんなと同じように睡眠を取れていたり。現役引退直後の20代後半はちゃんと睡眠を取れていた」。ショートスリーパーになったのは、その後のようで、「でも基本的には2時間が日常です」と説明。川島を驚かせた。

体力作りのために日々、走っているという。「毎日は走っていないんで、1回10キロとか、20キロとか、そういう感じで走ってます」。アスリートの一面ものぞかせた。収録前にも走ってきたといい、「さっきはちょっと時間なかったんで、この皇居の周りを13キロだけ走っている」と打ち明けていた。