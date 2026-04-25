元NHKのジャーナリスト池上彰氏（75）が25日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。現在も事務所に所属せず、出演依頼も自身で受けていることを明かした。

和田は「まさか（出演を）OKしていただくとは」と池上氏の出演をよろこんだ。

池上氏は「アッコさんに頼まれるとですね…」と反応した。

和田は「ビックリしたのが、池上さんとうちのPの女の子が直接お話しされたって」と語った。

池上氏は「話じゃなくてメールのやりとりですね。私マネジャーもいませんし、どこの事務所入ってませんから。まったく1人で」と語った。

和田は「どこか辞めたとかじゃなく。NHK辞めてずっと1人でやってらしたんですか？」と聞いた。

池上氏は「だって、ジャーナリストがどこか事務所に入ったり、マネジャーになったらおかしいでしょ。全部1人で行動してますよ」と語った。

和田は「えっ」と驚いた。「じゃあスケジュールとか、いやらしい話ですけどギャラとか」と聞いた。

池上氏は「事務所に入ればギャラの交渉はできますよ。だから事務所に入りませんかって誘われたこともありますけど、『事務所に入ってギャラが増えるんですか？』。『増えた分事務所がどれだけ取るんですか？』って聞いたら、“じゃあ結局変わらないじゃないですか”と」と事務所に所属していないことを語った。

池上氏は「だから言われたままで『はいはい』と言って」とギャラ交渉はせず自ら仕事を受け、呼ばれた番組に出演していることを明かした。