AFC U17アジア杯目前…神戸U-18里見汰福が国内合宿最終日に2ゴール1アシスト「ここで結果を残すことが大事だと思っていた」
[4.25 練習試合 U-17日本代表 5-0 国際武道大 JFA夢フィールド]
U-17W杯最終予選を目前に控えた国内合宿最終日の練習試合、U-17日本代表のMF里見汰福(神戸U-18)は誰よりも際立つ結果でアピールした。前半7分、果敢なミドルシュートでまずは先制点を奪うと、同31分には鋭い裏抜けからの折り返しで追加点を演出。さらに後半15分、相手GKのミスを突いた動き出しからダメ押しゴールを沈め、2ゴール1アシストいう圧倒的な数字を残した。
所属先の神戸U-18では4-3-3のインサイドハーフ起用だが、代表チームでは3-4-2-1のシャドーが主戦場。「僕的には前のほうがいい。こっち(代表)のほうが自信を持ってやれている」という前目のポジションで結果に燃えていた。
「(今季は)プレミアで3試合やってきてノーゴールというところで、ここで結果を残すことが今後残っていく上で大事だと思っていた。前回の代表でも取れていなかったので、今日は絶対に前を向いたらシュートを打とうと思っていた。1点目は周りを使っても得点につながりそうだったけど、個人で剥がして仕留め切れたのは良かった」(里見)
ファーストチャンスを沈めた1点目で流れに乗り、3ゴールに絡む大活躍。「ずっと(小野信義)監督からもゴール前の質を求められていた。得点は目に見えるアピールになるのでそこが今日出たのは良かった」。テクニシャンタイプが居並ぶシャドー陣の中で、先発定着に猛アピールを見せた。
昨年のU-17W杯ではMF瀬口大翔がウイングバック起用ながら2ゴール1アシストの大ブレイク。同じ舞台に立つためにはまず、5月5日から開幕するAFC U17アジア杯でグループリーグを突破し、W杯出場権を掴むことが求められる。
「先輩の瀬口選手がW杯ですごく良いプレーをしていて、自分もまずはW杯に出ないといけない。個人の結果でW杯出場を決められるようにという目標でずっとやってきたので、モチベーションは高い」。中学3年時から高円宮杯プレミアリーグWESTでプレーしていた里見にとって、瀬口の姿は身近なロールモデル。「(瀬口は)アジア杯やW杯から帰ってきてから、相手に2〜3人囲まれても打開したり、目に見えてわかるくらいの自信があったので刺激になった」といい、自らもAFC U17アジア杯やU-17W杯の舞台を通じてキャリアアップを志す。
里見は高校1年生だった昨季、すでにAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)でのベンチ入りを経験しており、トップチームにも絡む存在。それでも「スキッベさん(ミヒャエル・スキッベ監督)は若手を使ってくれるほうので僕ももっとアピールしてそこに絡んでいかないといけないと思っている」と高い基準を掲げるからには、今の立場にも満足するつもりはない。
その姿勢はU-17日本代表においても同様だ。この日の練習試合2試合目では同じシャドーのMF北原槙(FC東京)も2ゴールを記録しており、ポジション争いは依然として熾烈。27日から始まるエジプトでの事前キャンプに向けて「今日結果を残せたのは良いことだけど、ミスもあった。エジプトでは得点も大事だけど、ボールを持ってから失わないところ、ゴールに向かってプレーするところをしっかりやっていきたい」と決意を新たにしていた。
(取材・文 竹内達也)
U-17W杯最終予選を目前に控えた国内合宿最終日の練習試合、U-17日本代表のMF里見汰福(神戸U-18)は誰よりも際立つ結果でアピールした。前半7分、果敢なミドルシュートでまずは先制点を奪うと、同31分には鋭い裏抜けからの折り返しで追加点を演出。さらに後半15分、相手GKのミスを突いた動き出しからダメ押しゴールを沈め、2ゴール1アシストいう圧倒的な数字を残した。
「(今季は)プレミアで3試合やってきてノーゴールというところで、ここで結果を残すことが今後残っていく上で大事だと思っていた。前回の代表でも取れていなかったので、今日は絶対に前を向いたらシュートを打とうと思っていた。1点目は周りを使っても得点につながりそうだったけど、個人で剥がして仕留め切れたのは良かった」(里見)
ファーストチャンスを沈めた1点目で流れに乗り、3ゴールに絡む大活躍。「ずっと(小野信義)監督からもゴール前の質を求められていた。得点は目に見えるアピールになるのでそこが今日出たのは良かった」。テクニシャンタイプが居並ぶシャドー陣の中で、先発定着に猛アピールを見せた。
昨年のU-17W杯ではMF瀬口大翔がウイングバック起用ながら2ゴール1アシストの大ブレイク。同じ舞台に立つためにはまず、5月5日から開幕するAFC U17アジア杯でグループリーグを突破し、W杯出場権を掴むことが求められる。
「先輩の瀬口選手がW杯ですごく良いプレーをしていて、自分もまずはW杯に出ないといけない。個人の結果でW杯出場を決められるようにという目標でずっとやってきたので、モチベーションは高い」。中学3年時から高円宮杯プレミアリーグWESTでプレーしていた里見にとって、瀬口の姿は身近なロールモデル。「(瀬口は)アジア杯やW杯から帰ってきてから、相手に2〜3人囲まれても打開したり、目に見えてわかるくらいの自信があったので刺激になった」といい、自らもAFC U17アジア杯やU-17W杯の舞台を通じてキャリアアップを志す。
里見は高校1年生だった昨季、すでにAFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)でのベンチ入りを経験しており、トップチームにも絡む存在。それでも「スキッベさん(ミヒャエル・スキッベ監督)は若手を使ってくれるほうので僕ももっとアピールしてそこに絡んでいかないといけないと思っている」と高い基準を掲げるからには、今の立場にも満足するつもりはない。
その姿勢はU-17日本代表においても同様だ。この日の練習試合2試合目では同じシャドーのMF北原槙(FC東京)も2ゴールを記録しており、ポジション争いは依然として熾烈。27日から始まるエジプトでの事前キャンプに向けて「今日結果を残せたのは良いことだけど、ミスもあった。エジプトでは得点も大事だけど、ボールを持ってから失わないところ、ゴールに向かってプレーするところをしっかりやっていきたい」と決意を新たにしていた。
(取材・文 竹内達也)