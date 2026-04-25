アストロズ―ヤンキース

米大リーグ・ヤンキースに所属するジャズ・チザムJr.内野手の赤っ恥プレーに反響が広がっている。24日（日本時間25日）の敵地アストロズでABS（ハイテク機器でのストライク・ボール判定）によるチャレンジを行使したが……あまりにも無謀な挑戦に驚きの声が上がった。

注目のシーンは、ヤンキースが12-4とリードした9回の場面。フルカウントからアストロズの右腕ブライアン・アブレイユが投じたフォーシームに対し、チザムJr.は手が出ず見逃し。球審がストライクを宣告すると、チザムJr.は即座にヘルメットに触れてチャレンジを要求した。

球場の大型ビジョンにグラフィックが映し出されると、ボールはストライクゾーンの真ん中やや低めを通過する軌道。文句なしのストライクで球場からブーイングが沸き起こり、チザムJr.も苦笑いを浮かべるしかなかった。

「ピッチングニンジャ」の愛称で知られる米国の投球分析家ロブ・フリードマン氏が実際のシーンをXに投稿。まさかの失態に、ネット上では日本ファンからも驚きの反応が相次いでいた。

「ABS時代の本気で面白い珍プレー確定だな」

「ABS時代ならではの珍プレーだね！」

「ABSチャレンジ…ありえんな」

「なにしてんw」

「みんな驚いてるよ笑」

「これはきっとジョークですね」

チザムJr.は今季、ここまで25試合に出場して打率.213、2本塁打、8打点。この試合は2号ソロを放つなど3安打4打点の活躍で12-4の快勝に貢献したが、最後にまさかの“赤っ恥”をかいてしまった。



（THE ANSWER編集部）