◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）

６連勝中だったＤｅＮＡが序盤のビハインドをはね返せず完敗。勝率は再び５割に戻った。

プロ初登板初先発だったドラフト４位ルーキーの片山皓心（ひろみ）投手（ホンダ）は、３回途中８安打７失点で降板。無念の黒星デビューとなった。

試合後、相川亮二監督は片山について「自分の投球っていうものはできていたと思う。しっかりゾーン内に投球していた。力負けとは思っていない」とした上で、即戦力と期待されて入団した２７歳のオールドルーキーに「勝つための投球」を求めた。

指揮官が「勝つための投球」ができなかった要因の一つにあげたのは、３イニング連続で計３つ許した盗塁。初回に浦田、２回にはキャベッジに二盗を許すと、３回には松本をけん制でおびき出したかに見えたが二塁でセーフとなり、記録は盗塁に。「あの盗塁のされ方を見てると、完全に盗まれてる。けん制で出されても、ああいうセーフになるぐらいのけん制では…。次に向かっていく中で、改善しないといけない点だとは思う」と、１軍の舞台での細かい駆け引きやテクニックの習得を課題に挙げた。