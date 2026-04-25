モデルの尾花貴絵(33)が25日までに自身のインスタグラムを更新。沖縄のホテルでの豪華なサウナ体験を報告した。



【写真】燕の長身エースでならした父譲り！スラリ抜群スタイルでラグジュアリーなサ活を満喫

沖縄・恩納村で7月に開業するホテルを一足早く訪れた様子を連日リポート。中でも、「一番の注目ポイントは…なんと！サウナの聖地・しきじの娘 @mikie_sasanoプロデュースの【サウナ施設】」とつづり、静岡市のサウナ「しきじ」を実家に持つ笹野美紀恵氏の手がけたサウナでくつろぐ姿を公開。ビキニスタイルの白い入浴着からスラリと長い手足をのぞかせ、「ロウリュサウナ」「雪降るクールサウナ」「薬草香るクールサウナ」「水風呂」を楽しんでいる。



幻想的な青タイルの空間や、やわらかな光の演出に包まれ、「リゾート滞在中に心身を整え、深いリラクゼーションと至福のひとときへと導いてくれます!!!極上のリセットが叶っちゃう素敵な場所 最高に気持ち良かったなぁ」とすっかり“整った”様子。ファンからは「素晴らしい」「いい所ですね」「あぁ貴絵さんセクシー」「スタイル抜群でとてもお美しい」といったコメントが寄せられている。



尾花はプロ野球・ヤクルトで投手として活躍した尾花高夫氏の次女。身長170センチのスタイルで、日本モデルエージェンシー協会(JMAA)の2010年モデルオブザイヤー新人賞を受賞。11年には旭化成グループキャンペーンモデルも務めた。女優やタレント、リポーターとしても活躍。食生活指導士やスポーツフードマイスター等の資格を取得し、健康・美容にも精通。SDGsの取り組みも積極的に行い、ビーチクリーンやフードロスイベントにも出演している。



（よろず～ニュース編集部）