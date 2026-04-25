2026年4月26日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月26日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
過去の経験や常識にとらわれると失敗しそう。自由に動いてみて。
最後の詰めが甘いと失敗の原因に……。大切な事柄ほど一貫性を重視して。
周囲との口論に注意。エキサイトせず冷静に対応しよう。
人の影響を受けやすい日。誠実な人と付き合うと◎。
苦手タイプの人には最初から近づかないほうがおすすめ。
第一印象が評価を左右しそう。清潔感のある身なりを意識して。
元気な人と一緒に過ごそう。パワーを分けてもらえるかも。
メールが人間関係を取り持つ日。言いづらいことを伝えてみて。
理想にこだわらず、しなやかに思考するとうれしい結果に。
強運に恵まれる日。豪華商品を狙って懸賞に応募してみて。
運が味方する日。やりたいことにはどんどんトライしよう。
心にパワーが充満。未知の分野に挑戦すると充実した日に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
過去の経験や常識にとらわれると失敗しそう。自由に動いてみて。
11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
最後の詰めが甘いと失敗の原因に……。大切な事柄ほど一貫性を重視して。
10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
周囲との口論に注意。エキサイトせず冷静に対応しよう。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
人の影響を受けやすい日。誠実な人と付き合うと◎。
8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
苦手タイプの人には最初から近づかないほうがおすすめ。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
第一印象が評価を左右しそう。清潔感のある身なりを意識して。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
元気な人と一緒に過ごそう。パワーを分けてもらえるかも。
5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
メールが人間関係を取り持つ日。言いづらいことを伝えてみて。
4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
理想にこだわらず、しなやかに思考するとうれしい結果に。
3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
強運に恵まれる日。豪華商品を狙って懸賞に応募してみて。
2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
運が味方する日。やりたいことにはどんどんトライしよう。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
心にパワーが充満。未知の分野に挑戦すると充実した日に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)