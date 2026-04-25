今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年4月26日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月26日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


過去の経験や常識にとらわれると失敗しそう。自由に動いてみて。

11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


最後の詰めが甘いと失敗の原因に……。大切な事柄ほど一貫性を重視して。

10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


周囲との口論に注意。エキサイトせず冷静に対応しよう。

9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


人の影響を受けやすい日。誠実な人と付き合うと◎。

8位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


苦手タイプの人には最初から近づかないほうがおすすめ。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


第一印象が評価を左右しそう。清潔感のある身なりを意識して。

6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


元気な人と一緒に過ごそう。パワーを分けてもらえるかも。

5位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


メールが人間関係を取り持つ日。言いづらいことを伝えてみて。

4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


理想にこだわらず、しなやかに思考するとうれしい結果に。

3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


強運に恵まれる日。豪華商品を狙って懸賞に応募してみて。

2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


運が味方する日。やりたいことにはどんどんトライしよう。

1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


心にパワーが充満。未知の分野に挑戦すると充実した日に。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)