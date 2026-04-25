【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 共通するひらがな2文字は？ ヒントは「過酷な場面」
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、成長のために乗り越えるべき壁から、組織の命運を握る重要なポジション、さらには現代の食卓を支える便利な家電まで、全く異なる分野の3つの言葉をピックアップしました。文字を一つずつ当てはめて、共通の響きを探り当ててみてください。脳をフル回転させて、思考をすっきりと整えましょう。
□□ん
□□いかん
でん□□んじ
ヒント：軍隊や船などの大きな組織を指揮し、統率する最高責任者。そして、電磁波を利用して短時間で食品を加熱できる調理器具を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「しれ」を入れると、次のようになります。
しれん（試練）
しれいかん（司令官）
でんしれんじ（電子レンジ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、精神的な成長を促す過酷な状況、高い判断力が求められる役割、そして科学の力を応用した利便性の高い道具という組み合わせでした。ひらがなの「しれ」という共通の音を介して、抽象的な概念から具体的な役職、機能的な家電製品までが一つのパズルとしてつながっています。知識と発想を柔軟に使い、心地よいひらめきを味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、成長のために乗り越えるべき壁から、組織の命運を握る重要なポジション、さらには現代の食卓を支える便利な家電まで、全く異なる分野の3つの言葉をピックアップしました。文字を一つずつ当てはめて、共通の響きを探り当ててみてください。脳をフル回転させて、思考をすっきりと整えましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□いかん
でん□□んじ
ヒント：軍隊や船などの大きな組織を指揮し、統率する最高責任者。そして、電磁波を利用して短時間で食品を加熱できる調理器具を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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正解：しれ正解は「しれ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しれ」を入れると、次のようになります。
しれん（試練）
しれいかん（司令官）
でんしれんじ（電子レンジ）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、精神的な成長を促す過酷な状況、高い判断力が求められる役割、そして科学の力を応用した利便性の高い道具という組み合わせでした。ひらがなの「しれ」という共通の音を介して、抽象的な概念から具体的な役職、機能的な家電製品までが一つのパズルとしてつながっています。知識と発想を柔軟に使い、心地よいひらめきを味わっていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)