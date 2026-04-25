ちいかわぽけっと公式Xは4月24日に投稿を更新。スマホアプリの500万ダウンロード突破を記念したイラストを公開しました。（サムネイル画像出典：ちいかわぽけっと公式Xより）

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ちいかわぽけっと公式X（旧Twitter）は4月24日に投稿を更新。ちいかわ初のスマートフォンアプリ「ちいかわぽけっと」が500万ダウンロードを突破したと発表しました。

【画像】ちいかわぽけっと500万DL突破記念イラスト

感謝の気持ちを込めて記念イラスト公開

同アカウントは「ちいぽけが500万DLを突破しました！　いつも遊んでいただきありがとうございます　感謝の気持ちを込めて、記念イラストをお届け！　これからもどうぞよろしくお願いいたします」とつづり、記念イラストを1枚載せています。「500万」の大きな文字と共にちいかわキャラクターたちが並ぶお祝いムードのイラストです。

コメントでは「500万DL突破おめでとうございます！いつも遊んでいます」「おめでとうございます！運営チームの皆さんが色々改善等してくださった事ダウンロード数という結果を出されたと思います。これからも楽しいちいぽけをお願いします」などの声が寄せられました。

プレゼントキャンペーン

500万ダウンロード突破記念として、「フォロー＆このポストをリポストいただいた方から抽選で50名様に【ポストカード】をプレゼント」というキャンペーンを実施している同アカウント。応募締め切りは28日23時59分とのことです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

(文:All About ニュース編集部)