ちいかわぽけっと、500万ダウンロード突破を発表！ 「感謝の気持ちを込めて、記念イラストをお届け！」
ちいかわぽけっと公式X（旧Twitter）は4月24日に投稿を更新。ちいかわ初のスマートフォンアプリ「ちいかわぽけっと」が500万ダウンロードを突破したと発表しました。
【画像】ちいかわぽけっと500万DL突破記念イラスト
コメントでは「500万DL突破おめでとうございます！いつも遊んでいます」「おめでとうございます！運営チームの皆さんが色々改善等してくださった事ダウンロード数という結果を出されたと思います。これからも楽しいちいぽけをお願いします」などの声が寄せられました。
(文:All About ニュース編集部)
【画像】ちいかわぽけっと500万DL突破記念イラスト
感謝の気持ちを込めて記念イラスト公開同アカウントは「ちいぽけが500万DLを突破しました！ いつも遊んでいただきありがとうございます 感謝の気持ちを込めて、記念イラストをお届け！ これからもどうぞよろしくお願いいたします」とつづり、記念イラストを1枚載せています。「500万」の大きな文字と共にちいかわキャラクターたちが並ぶお祝いムードのイラストです。
プレゼントキャンペーン500万ダウンロード突破記念として、「フォロー＆このポストをリポストいただいた方から抽選で50名様に【ポストカード】をプレゼント」というキャンペーンを実施している同アカウント。応募締め切りは28日23時59分とのことです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)