「Travis Japan」リーダーの宮近海斗（28）が24日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。親友だという人気グループメンバーについて語った。

MCの「Kis-My-Ft2」の藤ヶ谷太輔は「僕ね、海鮮めぐりする親友と会いましたね」と宮近の事前取材を行ったと切り出した。

藤ヶ谷の取材時の写真には、かつて同じ事務所に所属していたが、現在は退所し別事務所となった「Number_i」の神宮寺勇太が写っていた。宮近は「えーっ！？いいんですか？分かんないんですけど、俺。出てくれたんですね」と仰天した。

藤ヶ谷は「やっぱりこう、宮近くんのために。こういうので取材に神宮寺くんが来てくれるっていうのはなかなかない」とし、「もちろん俺もうれしかったし」と目を細めた。

続けて「あらためて聞きたいのは、芸能界に入ったタイミングも一緒だし、それからずっと一緒にいるっていうのが」と話を振った。宮近は「そうなんですよ。ジンって呼んでいるんですけれど、ジンはいろいろ多趣味なので、僕があまり趣味がないので、話を聞いているだけで面白いんですよね」と声を弾ませた。

「バイクもそうですし、古着とかもそうですし。いろんなことに詳しいので」と語り、「結構青春時代を振り返るとやっぱりジンと一緒だったんで。高校の友達って感じですね」としみじみと話した。

藤ヶ谷が「それは神宮寺くんも言っていて。幼なじみのような感覚があると」と続けると、宮近は「当時高校生とか。僕もおバカですけれど、結構ウィットに富んでいたんですよ。イエー！みたいなことを。時々楽しくなっちゃってみたいなノリとかを一緒にやっていたので」と証言した。

それでも「今活動見ていますけれど、凄いいっぱい考えている、その考えとかも聞きながらやっているので」と明言。現在も「交流はありますね。何かあったら電話はくれますし、今度また旅行に行こうねみたいな。旅行も行ったんですけど」と笑顔で話した。

藤ヶ谷は「海鮮めぐりをしたんでしょ」と言い、宮近は「日帰りで。三浦の方ですかね。そっちの方に。俺きょう暇なんだけれどって話していたら、俺も行けるよって言って、運転してくれて。海鮮だけ食べにいって」と振り返った。

藤ヶ谷は「神宮寺くんは仕事の悩みは人には言えないと。でもちゃか（宮近）には言えると」とも話していたと打ち明けた。