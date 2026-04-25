◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１２節 川崎２―１千葉（２５日・Ｕ等々力）

Ｊ１千葉はアウェーで川崎と対戦し、１―２で敗れた。０―１の後半４０分にセットプレーからＤＦ石尾陸登が決めて追いつくも、同４４分に川崎ＭＦマルシーニョに決勝ゴールを決められた。

石尾が移籍後初先発ながら、存在感を大いに発揮した。前半から持ち味である推進力でチャンスを演出。特に前半１９分には自陣深くで相手を背負った状態でボールを受けても１人で剥がし切るプレーは圧巻だった。

後半４０分にはセットプレーから流れたボールが石尾のもとへ。これを胸でトラップすると、利き足と反対の左足でボレーシュートを放ち、ネットを揺らした。「センターバックの２人がうまく前でつぶれてくれた。あのスペースにボール転がってきたので振るだけだった」とさわやかな表情で喜びを語った。

しかし、歓喜直後の同４４分。石尾がＭＦ脇坂に裏を取られたところを起点に決勝点を献上。「誰がいくか曖昧になってしまったところを突かれた。Ｊ１はああいった判断の遅れから失点することを身にしみた」とＪ１のレベルの高さも経験した。

移籍後初先発、Ｊ１初ゴールと個人にとってはうれしい話題が続いた試合だったが「悔しい思いが強い」とキッパリ。「チームが負けているので。勝たせられなかったのは反省点。もっと練習して突き詰めたい」と次戦へ力強く意気込んだ。