◆パ・リーグ オリックス ４―２ 日本ハム（２４日・京セラドーム大阪）

日本ハムは２５日のオリックス戦（京セラＤ）で、５安打２得点と打線がつながらず今季３度目の３連敗。借金は今季ワーストタイの３となり５位に転落した。先発の北山亘基投手（２６）は５回７安打３失点で２敗目を喫した。

唇をかみ、天を見上げた。北山は１―１の５回２死一、二塁、太田に決勝の中越え２点二塁打を献上。初球の浮いたフォークを捉えられ、「一番の反省点は、太田選手の入り。フォークでいく選択は間違いではないと思っているけど、初球からバットの届くコースに行ってしまった」と、不用意な初球に悔しさをにじませた。

新庄監督も「ボール気味のボールを全部投げて、振ってくれたらラッキーぐらいの感覚でいってほしかった」と、北山と同じく好調な太田への攻め方を指摘。「（５番の）シーモアが全然合っていなかったから」と、北山に３打席連続三振を喫したシーモアとの対戦を優先しても良かったと悔やんだ。

それでも「チェンジアップをうまく使えたところもあった」と、７奪三振をマークし、直球の最速は１５３キロを記録した。「次はもっと長いイニングを」と、次戦を見据えた。