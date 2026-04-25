◆ラグビーリーグワン２部▽第１２節 江東２９―１９花園（２５日・東大阪市花園ラグビー場）

花園（旧近鉄）は引き分け以上で入替戦出場の２位以内が確定する一戦で、江東（旧清水建設）に逆転負けを喫した。今季２敗目で、ホストゲームでは初黒星。首位は維持したが、３季ぶり１部昇格へ不安を残した。

花園は前半２分、ラインアウトから右へ展開し、ＣＴＢステイリン・パトリックが先制トライ。最高の出だしだったが、そこから加速できなかった。１２―５の前半２４分、主将の元ニュージーランド代表ＣＴＢピーター・ウマガ＝ジェンセンがノーバインドの危険なタックルでペナルティートライを取られ同点とされ、一時退場も食らった。３９分に勝ち越しトライを奪われ、１２―１７で折り返すと、後半も流れを変えられず２トライ献上。無念のノーサイドとなり、ジェンセン主将は「重圧を受ける時間帯が多く、規律を守れなかった」と悔やんだ。

リーグは残り２戦。５月２日の次節、アウェーの東葛（旧ＮＥＣ）戦で仕切り直しとなる。ＯＢで就任１年目の太田春樹監督は「ボールを運ぶべきスペースに運べなかった」と敗因を挙げ、「チーム全員で前を向いていく」と次戦へと切り替えた。元主将のフランカー野中翔平も「流れが悪い時間帯にどう断ち切るか。もう一度、チームで考え直す」。急停車した近鉄特急だが、シーズン佳境で再加速してみせる。