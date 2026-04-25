

BE:FIRST / GRIT -Live from MTV Unplugged: BE:FIRSTサムネイル

6人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの、3月3日にぴあアリーナMMにて国内最大規模として開催されたアコースティックライブ「MTV Unplugged: BE:FIRST」より「GRIT」のライブ映像がYouTubeで公開された。

【動画】公開されたBE:FIRST「GRIT -Live from MTV Unplugged: BE:FIRST」ライブ映像

エリック・クラプトン、ニルヴァーナ、オアシス、BTSなど、世界中のトップアーティストが出演し、独創的で個性あふれるアコースティックライブの源流としてその歴史を刻んできた「MTV Unplugged」。日本制作においてもこれまでに、宇多田ヒカル、平井堅、幾田りら、SixTONESなどが出演してきたこの伝統的なステージにBE:FIRSTが出演。グループ初となるアコースティックライブを開催し、全18曲を披露した本公演から、「GRIT」のライブ映像がBE:FIRST公式YouTubeチャンネルにて公開された。

「GRIT」は7枚目のシングルとして2025年5月にリリースされた。彼らの生まれた世代でもある2000年代HIP HOPを現代に昇華させたトラックに乗せて、これまでの成功の秘訣を言うならば不屈の精神である、と世界に向けて新たな一歩を宣言する自分達の今までとこれからを描いた、アグレッシブなHIP HOPチューン。

「MTV Unplugged: BE:FIRST」のライブ全編の模様は4月26日19時よりMTVにて放送される。「MTV Unplugged: BE:FIRST」4月26日（日）19時00分〜 【関連番組】「BE:FIRST Live from MTV」5月10日（日）19時00分〜20時00分「Making of MTV Unplugged: BE:FIRST Vol.2」5月10日（日）20時00分〜20時30分 公式HP：https://www.mtvjapan.com/event/unplugged/befirst/