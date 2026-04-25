【Ｂリーグ】Ａ東京が５季連続のＣＳ進出決定　滋賀に１０１―７４で勝利　ザック・バランスキーが両軍最多１８得点

◆プロバスケットボール男子 りそなＢリーグ 第３５節 Ａ東京―滋賀（２５日、トヨタアリーナ東京）

東地区４位のＡ東京が西地区１０位の滋賀に１０１―７４で勝利し、４連勝とした。さらにこの日、北海道が群馬に敗れ、５シーズン連続８度目のチャンピオンシップ（ＣＳ）進出が決定。これにより、ＣＳに出場する全８チームが決まった。Ａ東京は１９年以来、７年ぶりの優勝を目指し、７日から始まるＣＳに挑む。

Ａ東京はテーブス海、安藤周人、セバスチャン・サイズ、ライアン・ロシター、小酒部泰暉が先発した。開始わずか１２秒で速いパスから、サイズがシュートを決めて先制。小酒部が３ポイント（Ｐ）シュートを決めると、７―７と追いつかれた場面でもレフトから鮮やかな３点シュートを成功させた。主将のザック・バランスキーも３Ｐを決めると２０―１４から素早いドリブルで駆け抜け、ダンクを決めた。第１クオーター（Ｑ）を２４―１８と６点リードで終えた。

第２Ｑは序盤から相手に３連続得点を許した。追いつかれながらも、安藤が３Ｐシュートを決め、サイズも得点を奪い流れを引き戻した。３３―２６からはフォスターが相手のミスを見逃さず、ボールを奪うとそのまま一気にネットを揺らした。終盤にはたたみかけるようにテーブス、バランスキーが得点を重ね、４６―２９とリードを広げて折り返した。

後半に入ると、安藤がいきなりレフトからの３Ｐシュートを決めた。フォスターも３点を奪い、さらに差を広げた。その後も大倉颯太がゴールを重ね、ペースを握った。７４―４９と２５点のリードを持ち第４Ｑへ向かった。序盤から小酒部が２本の３Ｐシュートを決め、会場のブースターを盛り上げた。中盤は点数が決まらない時間が続いたが、ブランドン・デイヴィスが豪快なダンクを披露。フォスターの３Ｐで９０―６３とし、そのまま押し切り１０１―７１で勝利。ＣＳ進出も決めた。

バランスキーが最後１００点に乗せる３Ｐを決め、両チーム最多の１８得点をマーク。フォスター、小酒部、デイヴィス、大倉颯太も２ケタ得点に乗せ、チーム一丸で勝利をつかんだ。

◆Ｂ１のＣＳに出場する８チーム 宇都宮、群馬、千葉Ｊ、Ａ東京、名古屋Ｄ、三河、長崎（西地区優勝）、琉球