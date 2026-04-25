乃木坂46の井上和（21）と瀬戸口心月（20）が、グループの研修で伝授された美の秘訣（ひけつ）？を明かした。

22日深夜、ニッポン放送「乃木坂46のオールナイトニッポン」（水曜深夜1時）が放送され、パーソナリティーの井上と、ゲストの瀬戸口が生出演した。

番組が放送されている深夜1時過ぎ、普段は何をしているか聞かれた瀬戸口は「起きてますね、結構。毎日のように」と答え、「この時間はちょうど、お仕事で振り入れとかダンスとかやった後に、一息ついて、お風呂に入るか入らないかをすごいためらっている時間です」と説明し、井上を笑わせた。

瀬戸口は「洗面所、脱衣所まで行って、スマホを見ながら、今日は何の曲を聴いてお風呂に入ろうかと、しゃがみこんだりして、スマホをいじっているうちに結構時間がたっている、という…」と明かした。井上は「この時間帯の瀬戸口心月は洗面所で座り込んでいるってこと！？」と驚いた。

また、井上が「湯船には毎日つかる派？」と尋ね、瀬戸口が「はい、つかるようにしています」と応じる一幕もあった。井上が「やっぱりね。加入した時とか言われるよね？」と聞くと、瀬戸口も「そうですね。（加入前は）まったくつからない人だったので」と同調した。

井上は「わかる。私も（加入前）つからなかったから。研修の時に、お風呂は毎日つかったほうがいいって言われて。ああ、そうなんだ、って。言われて入るようになったけど」と振り返り、瀬戸口も「私も、入るようになりました」と続いた。

井上は神奈川県横浜市出身、22年2月加入の5期生。瀬戸口は鹿児島県出身、25年2月加入の6期生。