Little Glee Monster¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡¡ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖPages¡×¼ýÏ¿¥·¥ó¥°¥ë6·î10Æü¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Little Glee Monster¤¬¡¢6·î10Æü¤ËÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°ìÎØ / Pages¡×/¡ÖPages / °ìÎØ¡×¤òCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡ÖGIFT¡×ÁÞÆþ²Î¡Ö°ìÎØ¡×¤ÈTV¥¢¥Ë¥á¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡¡ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖPages¡×¤Î ¿·¶Ê2¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°2¶Ê¤ò´Þ¤à¹ç·×4¶ÊÆþ¤ê¤ÎÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö°ìÎØ¡×¤È¡ÖPages¡×¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì´û¤ËÃ±¶ÊÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡ÖGIFT¡×¤Ï¡¢¼ç±é¡¦Äé¿¿°ì¤Ç¡¢¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¼Ö¤¤¤¹¥é¥°¥Ó¡¼¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼å¾®¥Á¡¼¥à¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ëÆñÌä¤ÎÅú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜµ¤¤Ç¿´¤È¿ÈÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÃç´Ö¡¢²ÈÂ²¤ÎÂçÀÚ¤µ¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£À¸¤¤ë¤È¤Ï²¿¤«¡¢Æ®¤¦¤È¤Ï²¿¤«¡¢¾¡Íø¤È¤Ï²¿¤«----¡£°Å°Ç¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ø¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¯¤ì¤¿¡È°¦¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥®¥Õ¥È¤ÎÊª¸ì¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡¡ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡Ù¤Ï¡¢ËâÎÏ¤ò»ý¤Äµ®Â²¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¡ã¥¨¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¥¹¥È¡ä¤È¤¤¤¦³¹¤Ë¤Æ¡¢½ñÊª¤Ê¤À¤³¦¤ÇËÜºî¤ê¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¥Þ¥¤¥ó¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Ï¤½¤Î¿È¤Ë½É¤¹¶¯Âç¤ÊËâÎÏ¤òÁÀ¤¤ÍÍ¡¹¤Ê±¢ËÅ¤¬Ç¦¤Ó´ó¤ëÃæ¡¢ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡¦¥í¡¼¥¼¥Þ¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÆ»¤òÁª¤Ó¡¢Æü¡¹Ê³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×1300ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ó¥Ö¥ê¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¾®Àâ¡§¹á·îÈþÌë¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡Á»Ê½ñ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Á¡Ù¡ÊTO¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
Little Glee Monster
¡Ö°ìÎØ / Pages¡×¡ÖPages / °ìÎØ¡×
2026Ç¯6·î10ÆüÈ¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯
https://littlegleemonster.lnk.to/Ichirin_Pages_PKG
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+BD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§SRCL-13687¡Á13688
²Á³Ê¡§¡ï3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD only¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§SRCL-13689
²Á³Ê¡§¡ï2,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
01. °ìÎØ¡ÊTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡ÖGIFT¡×ÁÞÆþ²Î¡Ë
02. Pages¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ÖËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡¡ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡×OP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
03. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡
04. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¢
05. °ìÎØ - Lead Off ver. -
¡ãBlu-ray¡ä
Little Glee Monster Live Tour 2025 ¡ÈAmbitious¡É - 2025.07.13 Âçºå¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë¡¡¤è¤ê6¶ÊÄøÅÙ¼ýÏ¿Í½Äê
¡Ú´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD+BD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§SRCL-13690¡Á13691
²Á³Ê¡§¡ï2,420¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
01. Pages¡ÊTV¥¢¥Ë¥á¡ÖËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡¡ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡×OP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
02. °ìÎØ¡ÊTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡ÖGIFT¡×ÁÞÆþ²Î¡Ë
03. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡
04. ¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¢
05. Pages - Lead Off ver. -
06. Pages - TV Size -
¡ãBlu-ray¡ä
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡¡ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡×¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼
Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ
Little Glee Monster±þ±çÅ¹ÆÃÅµ ¡Ä ¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
Amazon.co.jp ¡Ä ¥á¥¬¥¸¥ã¥± ¢¨¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿·ÁÂÖ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È³¨ÊÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ä A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
TOWER RECORDSÁ´Å¹¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É ¢¨³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÁ´6¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1¼ï
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° ¡Ä ¥¢¥¯¥ê¥ë¥«¥é¥Ó¥Ê·¿
TSUTAYA¡¡RECORDS¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡Ä ¤Þ¤·¤«¤¯¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ ¢¨³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥íÁ´6¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à1¼ï
HMVÁ´Å¹¡ÊHMV&BOOKS Online´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë ¡Ä A5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
Á´¹ñ¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à¡Ë ¡Ä ¤Þ¤·¤«¤¯¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É ¢¨¥¢¥Ë¥áÈÇ¸¢³¨ÊÁ/´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ßÂÐ¾Ý
Sony Music Shop ¡Ä »æÀ½¤·¤ª¤ê
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
Little Glee Monster
TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡¡ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ
¡ÖPages¡×
ÇÛ¿®Ãæ
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://LittleGleeMonster.lnk.to/Pages
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡¡ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡Ù
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡¡Ëè½µÅÚÍËÍ¼Êý5»þ30Ê¬ÏÈ¡¡¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯
4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê2¥¯¡¼¥ëÏ¢Â³ÊüÁ÷³«»Ï¡ª
TOKYO MX¡¡4·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êËè½µ·îÍË¤è¤ë9»þ25Ê¬ÊüÁ÷³«»Ï
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§¹á·îÈþÌë¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡Á»Ê½ñ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Á¡Ù¡ÊTO¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§ÄÇÌ¾Í¥
Ì¡²è¡§ÇÈÌîÎÃ
´ÆÆÄ¡§´äºêÎÉÌÀ
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§Ô¢ß·¿¿Íý»Ò
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§äÂÎØ°¦»Ò
¿§ºÌÀß·×¡§¶áÆ£ËÒÊæ
Èþ½ÑÀßÄê¡§ÅÄÂ¼¤»¤¤¤ Æü¹â°½Èþ ÅÄÊö°é»Ò Ï¤°ïÈô
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÅÄÂ¼¤»¤¤¤
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¾®ÃÓ¿¿Í³»Ò
ÊÔ½¸¡§Áý±Ê½ã°ì
²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÏÊÕ½ß
²»¶Á¸ú²Ì¡§ÁÒ¶¶Íµ½¡
²»³Ú¡§Ì¤ÃÎÎÜ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§µÈ¿®·ÄÂÀ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§WIT STUDIO
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¡ÖËÜ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ðºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¡ª¡×
¤Ò¤È¤ê¤Î¾¯½÷¤Î¾ðÇ®¤¬À¤³¦¤òÆ°¤«¤¹¡½¡½
ËâÎÏ¤ò»ý¤Äµ®Â²¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ë¡ã¥¨¡¼¥ì¥ó¥Õ¥§¥¹¥È¡ä
½ñÊª¤Ê¤À¤³¦¤ÇËÜºî¤ê¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë¥Þ¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿È¤ËÈë¤á¤¿¶¯Âç¤ÊËâÎÏ¤¬±¢ËÅ¤ò¾·¤¯¡£
²¼Ä®¤Î²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Èà½÷¤ÏÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡¦¥í¡¼¥¼¥Þ¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÆ»¤òÁª¤Ö¡£
ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤ÈÊÌ¤ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤µ¤¨¼Î¤Æ¤Æ¡½¡½
¾ï¼±¤ÎÄÌ¤¸¤Ê¤¤µ®Â²¼Ò²ñ¤Ç¡¢ËÜ¤Ø¤Î¾ðÇ®¤È²ÈÂ²¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢
¥í¡¼¥¼¥Þ¥¤¥ó¤ÎÆ®¤¤¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
Little Glee Monster Zepp Tour 2026
2026Ç¯5·î5Æü(²Ð¡¦½Ë)¡¡ËÌ³¤Æ»¡§Zepp Sapporo
2026Ç¯5·î15Æü(¶â)-16Æü(ÅÚ)¡¡ÅìµþÅÔ¡§Zepp Haneda
2026Ç¯5·î24Æü(Æü)¡¡Ê¡²¬¸©¡§Zepp Fukuoka
2026Ç¯5·î29Æü(¶â)-30Æü(ÅÚ)¡¡ÂçºåÉÜ¡§Zepp Namba
2026Ç¯6·î5Æü(¶â)-6Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¸©¡§Zepp Nagoya
¥Á¥±¥Ã¥È
1³¬¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡§8,800±ß¡ÊÁ´ÀÊ¼«Í³¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
2³¬»ØÄêÀÊ¡§9,900±ß¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¥Ä¥¢¡¼¥µ¥¤¥È
https://www.lgm-tour.com/zepptour2026/
© ¹á·îÈþÌë¡¦TO ¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¿ËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾åÀ½ºî°Ñ°÷²ñ£²£°£²£¶
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÜ¹¥¤¤Î²¼Ñî¾å¡¡ÎÎ¼ç¤ÎÍÜ½÷¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://booklove-anime.jp/
Little Glee Monster¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.littlegleemonster.com/