中日、阪神、ＭＬＢで活躍した福留孝介さんが２５日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。中日からＭＬＢカブスへのＦＡ移籍を決めた本当の理由を明かす一幕があった。

今回は「プロ野球選手が目指す憧れの場所メジャーリーグの真実！」と題して、元メジャーリーガーが集結し、規格外の契約金＆待遇を明かした。

カブスでも活躍。日米通算２４５０安打を記録した福留さんはメジャー移籍を決めた理由を聞かれると「僕、３０歳でＦＡ権を取って。皆さん、（ＭＬＢへの）夢とかを持ってると思うんですけど、僕は基本的にはメジャーにあこがれはなくて」と率直に口に。

「本当は中日に残るつもりだったんです」と明かすと「ただ、中日とＦＡの話をした時に僕の当時の年俸として４年１６億円の提示だったんです。大して給料上がってないんです」と、ぶっちゃけた。

「その時に同じ４年でカブスから５３億円って（大型オファーが来た）。『５３億！ じゃあ行く』ってなって。即決です。すぐ決めました」と続けたところでＭＣの浜田雅功に「よく分からないけど、５３億って一気にもらえるもんなの？」と聞かれると「いや、４年なんで１年１３億って割って、１年のうち６か月間で払われる形で。僕は２週間に１回、振り込まれる。だから、２週間に１回、１億円が振り込まれました」と明かしていた。