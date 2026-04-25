◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２―７巨人（２５日・横浜）

巨人の又木鉄平投手がプロ初勝利を挙げた。「自分の役割をしただけなので、それにおのずと勝ちがついてきて良かった」と振り返った。

先発のマタが２回までＤｅＮＡ打線を無失点に抑えるも、３回に４四死球を与えるなど突如乱調。押し出し四球で２点目を失ったタイミングで２番手でマウンドに上がった。なおも２死満塁から京田を１球で一ゴロに仕留めてピンチを切り抜けた。「人生で初めて２死満塁から投げた。でも野手のみなさんがたくさん点を取ってくれていたので、気持ち的にも余裕があった。１球で仕留められたのは自信にはならないですけど、よかったと思う」とうなずいた。

４回以降は毎回走者を出したが、あと一打を許さず本塁を踏ませない見事な投球。３回１／３を２安打無失点、３奪三振でマウンドを降り「ゾーン勝負ができた。ずっと課題だった変化球とかで空振りを取るっていうのができたので、それが一番（よかった）」と語った。

プロ３年目の今季はキャンプ２軍スタート。ファーム・リーグでは２試合に先発して２勝、１２イニングで１０奪三振、２四球、防御率２・２５とアピールに成功し、３日に１軍昇格を果たした。「死に物狂いでなんとか食らいつこう、というのがある。１軍に上げさせてもらっているので、投げたときには絶対に抑えてやろうという気持ちで投げています」。ようやくつかんだプロ初勝利。「先発で勝ちたいですけど、（これが）今の自分の仕事。今の自分の仕事場で仕事ができればいい。素直によろこんで、また次へつなげていきたい」と意欲を示した。

◆又木 鉄平（またき・てっぺい）１９９９年２月１２日、山梨・笛吹市生まれ。２７歳。石和北小３年時に石和北野球スポーツ少年団で野球を始め、石和中では軟式野球部に所属。日川高では甲子園出場なし。千葉県大学リーグの東京情報大では１年春からベンチ入りし通算１５勝１１敗。日本生命を経て２０２３年ドラフト５位で巨人入団。球種はカーブ、スライダー、スラーブ、チェンジアップ。１８２センチ、９５キロ。左投左打。