元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が、25日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、最近の多忙ぶりについて明かした。

2月のミラノ・コルティナ冬季五輪では、金メダルを獲得したフィギュアスケート・ペアの“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組の神解説で脚光を浴びた。その後、トーク番組やバラエティーなどから引っ張りだこ。超多忙な日々を過ごしているという。

「麒麟」川島明から近況を聞かれると、「おかげさまで、今は凄く忙しいです」と返答。「盛って話すと…」と前置きして話そうとすると、川島からは「普通に話してほしいですけどね」とツッコミが入った。

高橋さんは「（午後）2時15分に終わったら、次の仕事が2時20分から入ってるみたいな」と明かし、分刻みでの忙しさを告白した。また「5分後に次の現場に行って…。生まれて初めて、タクシーに衣装のまま飛び乗るっていう、ドラマみたいなことをして、すごくうれしかったんですよ。それは一昨昨日（さきおととい）の話」とも話した。

タレントとして忙しい日々に憧れていたという。「忙しいのが好きなんだ」と振られると、「そうです。憧れていたので」と答えた。

「そのために積み上げていこうと思って、結構努力していって。自分では一歩ずつ感じていたところ、ミラノオリンピックで解説がとても評判をいただいて。そしたら、凄く早く、自分がやりたいと思ったことを出せるチャンス、これをやり切って次に繋げないと達成ではないですけど、チャンスをいただくことが多くなった」。今は頑張り時だと認識しており、「今は絶賛、凄く集中して頑張っています」と明かしていた。