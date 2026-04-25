◇プロ野球セ・リーグ 阪神2-2広島(25日、甲子園)

広島は終盤9回にモンテロ選手のタイムリー内野安打で同点に追いつきますが、延長12回まで追加点を奪えず引き分けとなりました。

初回、坂倉将吾選手のタイムリーで1点の援護をもらった先発ターノック投手は、立ち上がりに制球が定まらずヒットや四死球で1死満塁のピンチをむかえます。大山悠輔選手に犠牲フライを打たれ同点とされますが、後続をおさえ最少失点でしのぐと、その後は立ち直り、6回まで追加点を与えません。

ところが8回に3番手・中粼翔太投手が押し出し四球で勝ち越しを許し暗雲垂れ込めます。それでも9回に打線が粘り、先頭の菊池涼介選手が四球で出塁すると、代走の辰見鴻之介選手がすかさず盗塁。その後犠打で3塁へ進むと、2死となりモンテロ選手の内野安打で振り出しに戻します。

そのまま延長にもつれると、広島打線は12回まで阪神投手陣から得点できず。11回裏、12回裏とルーキーの齊藤汰直投手が阪神打線を無失点におさえ延長12回引き分けとなりました。